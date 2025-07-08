Все из-за России: Харлан заявила о возможном исключении фехтования из Олимпийских игр

Лучшая фехтовальщица Украины продолжает обращать внимание на грубые нарушения рекомендаций МОК со стороны Всемирной федерации фехтования. Спортсменка считает, что ее вид спорта может повторить судьбу бокса.

С началом полномасштабной войны в Украине российские спортсмены попали под санкции и дисквалификации со стороны Международного олимпийского комитета. Впрочем, со временем ограничения для представителей страны-террористки начали ослаблять, сообщает 24 Канал.

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Фехтование на грани

Немало случаев случались в различных видах спорта, когда российские спортсмены, поддерживающие войну, допускались к соревнованиям в нейтральном статусе. Но в этом плане очень опозорилась Всемирная федерация фехтования.

Известная украинская фехтовальщица Ольга Харлан опубликовала громкое сообщение в соцсети из-за нарушения правил допуска россиян. Олимпийская чемпионка отметила, что ее вид спорта может даже исчезнуть из программы Олимпийских игр.

Снимут ли фехтование с Олимпийских игр? Когда Россия нарушает правила, это уже никого не удивляет. Но когда FIE покрывает эти нарушения... Это пощечина в лицо МОК и Олимпийской хартии, а также каждому фехтовальщику. Сегодня Россия держит власть над FIE, поэтому федерация откровенно нарушает рекомендации МОК. Она допускает к соревнованиям откровенных пропагандистов и военнослужащих. Еще и считая их в командный зачет.

"Эти рекомендации МОК написаны кровью, как минимум, более 650 украинских спортсменов, которых убила Россия. И в то же время убийцы, одетые в спортивное снаряжение, стоят с вами на одной стартовой линии. Напомню, что систематические нарушения рекомендаций МОК могут привести к потере федерации олимпийского статуса. С боксом это уже произошло, но там по крайней мере другие основные арены: WBA, WBC, IBF и т.д.".

Харлан вспомнила конкретных людей из российской делегации, которые не подпадают под определение "нейтральности". Украинка акцентировала внимание на Софии Великой, которая является майором армии террористов.

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"В фехтовании Олимпиада является единственной мировой пикой. Вершина наших мечтаний. Вот что FIE сейчас ставит на кон, позволяя России использовать спорт как инструмент войны. Это не о нескольких отдельных спортсменах. Это системная кампания с участием солдат и тех, кто открыто поддерживает Путина. Офицер София Великая является майором российской армии".

Она не просто фехтовальщица. Она является инструментом государственной пропаганды, частью масштабной машины, которая годами оправдывала войну и насилие. Спортсмены ЦСКА – это часть армии. И если кто-то до сих пор считает, что это не имеет ничего общего с фехтованием, то напомню, что фехтование стала первой федерацией, которая предала олимпийские принципы. И это, возможно, последняя капля,

– пишет Харлан.

Отметим, что Великая не стесняется поддерживать войну против Украины публично. В 2024 году спортсменка была доверенным лицом Владимира Путина, а в этом году попала под санкции Украины сроком на 10 лет.

Ранее стало известно, что FIE допустила к ЧМ по фехтованию 40 "нейтральных" атлетов. Кроме упомянутой выше Великой, среди участников турнира будут другие военнослужащие России, такие как Яна Егорян, Ольга Никитина и Александра Михайлова.