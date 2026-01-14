Тем не менее, в цивилизованных странах остаются сторонники россиян. Одним из таких стал пловец из ЮАР Крис Михайлов, который дал скандальное интервью изданию Чемпионат, сообщает 24 Канал.
По теме Украина не среди фаворитов: кто выиграет больше всего медалей на зимней Олимпиаде-2026
Что общего между Россией и нацистами?
Парень является победителем юношеского чемпионата мира по плаванию. Впрочем он решил опозориться, посетив турнир в Санкт-Петербург. При этом Михайлов еще и решил затронуть тему войны.
Крис попытался отстоять права россиян выступать под своим флагом. Но в желании защитить представителей страны-террористки южноафриканец провел параллели между Россией и Германией во времена правления Гитлера.
Если изучать вопрос, то, насколько мне известно, отстраняли и Германию как виновницу Первой и Второй мировых войн. Это были ужасные события, которые унесли миллионы человеческих жизней. Но как в них виноваты спортсмены? Все ли виноваты и надо ли всех наказывать? А если кто-то был против? Наказали же всех,
– заявил Михайлов.
Парень, имеющий болгарские корни, считает, что спорт должен объединять народы мира, даже если это русские. Более того, Михайлов посочувствовал не только украинцам, а еще и жителям страны-агрессора.
Это лишь политические решения, за которые пловцы не должны нести никакой ответственности. Меня волнует ситуация в мире. Я переживаю за людей, которым трудно. И в России, и в Украине. Я хочу мира,
– говорит Крис.
По мнению Криса, российские атлеты не имеют никакого отношения к международной ситуации, ведь они "не вовлечены в этот процесс и никак на него не влияют". Конечно же, южноафриканец не забыл поблагодарить Россию за гостеприимство и отметить высокий уровень организации соревнований.
Что известно о санкциях против России в спорте?
- Большинство спортивных федераций отстранили Россию от международных соревнований после начала полномасштабной фазы войны в Украине. Команды из страны-террористки не могут играть в официальных турнирах.
- Однако индивидуальным атлетам позволяют участвовать в турнирах, но только в нейтральном статусе. Для участия в соревнованиях они должны доказать свою непричастность к военным структурам и не быть вовлеченными в поддержку войны.
- К сожалению, в последнее время некоторые федерации начали снимать бан с России. В некоторых видах спорта россияне в ближайшее время смогут выступать под своим флагом.
- Пока что на Олимпийских играх российских флагов не будет, сообщает Corrierre della Serra. Представители страны-агрессора и дальше должны выступать как нейтральные спортсмены и доказывать свою непричастность к поддержке войны.