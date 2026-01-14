Российский спорт оказался в изоляции из-за войны в Украине. Спортсменов из страны-террористки не допускали к соревнованиям или требовали от них участие в нейтральном статусе.

Тем не менее, в цивилизованных странах остаются сторонники россиян. Одним из таких стал пловец из ЮАР Крис Михайлов, который дал скандальное интервью изданию Чемпионат, сообщает 24 Канал.

Что общего между Россией и нацистами?

Парень является победителем юношеского чемпионата мира по плаванию. Впрочем он решил опозориться, посетив турнир в Санкт-Петербург. При этом Михайлов еще и решил затронуть тему войны.

Крис попытался отстоять права россиян выступать под своим флагом. Но в желании защитить представителей страны-террористки южноафриканец провел параллели между Россией и Германией во времена правления Гитлера.

Если изучать вопрос, то, насколько мне известно, отстраняли и Германию как виновницу Первой и Второй мировых войн. Это были ужасные события, которые унесли миллионы человеческих жизней. Но как в них виноваты спортсмены? Все ли виноваты и надо ли всех наказывать? А если кто-то был против? Наказали же всех,

– заявил Михайлов.

Парень, имеющий болгарские корни, считает, что спорт должен объединять народы мира, даже если это русские. Более того, Михайлов посочувствовал не только украинцам, а еще и жителям страны-агрессора.

Это лишь политические решения, за которые пловцы не должны нести никакой ответственности. Меня волнует ситуация в мире. Я переживаю за людей, которым трудно. И в России, и в Украине. Я хочу мира,

– говорит Крис.

По мнению Криса, российские атлеты не имеют никакого отношения к международной ситуации, ведь они "не вовлечены в этот процесс и никак на него не влияют". Конечно же, южноафриканец не забыл поблагодарить Россию за гостеприимство и отметить высокий уровень организации соревнований.

