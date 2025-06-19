Поддерживают Путина: у Буданова нашли спортсменов из России, которые участвуют на топ-турнирах

Российские спортсмены продолжают изображать из себя "нейтральных" для участия в международных соревнованиях. Однако многие из них на самом деле помогают России популяризировать убийства украинцев.

Российский спорт оказался под санкциями после начала полномасштабной войны в Украине. Многих спортсменов не допускают к соревнованиям из-за поддержки агрессии. Однако бывают случаи допуска зашкваренных лиц. ГУР опубликовало новый подобный список, сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

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Российские пропагандисты в спорте

Минобороны вместе с Министерством молодежи и спорта Украины разоблачили новую партию спортсменов, которые участвуют в российской пропаганде. Все они поддерживают режим Владимира Путина, но до сих пор не дисквалифицированы с международных турниров. В список попали:

фехтовальщица Яна Егорян , лейтенант вооруженных сил России, выступает за ЦСКА

, лейтенант вооруженных сил России, выступает за ЦСКА фигуристка Алина Загитова , корреспондентка и ведущая "Первого канала", которая посещала оккупированный Крым

, корреспондентка и ведущая "Первого канала", которая посещала оккупированный Крым пловец Климент Колесников , старший инструктор по физической подготовке спортивной команды при управлении центрального округа войск национальной гвардии России

, старший инструктор по физической подготовке спортивной команды при управлении центрального округа войск национальной гвардии России борец греко-римского стиля Евгений Байдусов , который позировал с буквой "Z" и незаконно посещал оккупированный Крым

, который позировал с буквой "Z" и незаконно посещал оккупированный Крым дзюдоист Арам Григорян , член спортивного клуба "Динамо", который собирал средства на нужды российских военных

, член спортивного клуба "Динамо", который собирал средства на нужды российских военных фристайлист Илья Буров, рядовой спортивной роты и инструктор ЦСКА

Последний дважды брал бронзовые награды на зимних Олимпийских играх (2018, 2022). В свою очередь Байдусов участвовал в чемпионате Европы по борьбе уже в 2025 году.

ГУР МО и Минмолодежи и спорта призвали спортивное сообщество к полной дисквалификации вышеуказанных спортсменов от международных турниров. Ранее Украине пришлось бойкотировать чемпионат мира по дзюдо из-за допуска белорусской символики.

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Напомним, что все команды из России дисквалифицированы с международных турниров. В свою очередь индивидуальным атлетам разрешается соревноваться при условии нейтрального статуса.

Они должны доказать свою неподдержку войны в Украине и непринадлежность к военным структурам России. Такой же логики придерживается и Международный олимпийский комитет. Однако нередко бывали случаи допуска к соревнованиям зашкваренных спортсменов.