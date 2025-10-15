Президент США продолжает использовать спорт для своей политической выгоды. На этот раз Трамп пригрозил Бостону лишением права на проведение матчей ЧМ-2026.

Уже в следующем году состоится очередной чемпионат мира по футболу. Турнир впервые в истории примут сразу три страны – США, Мексика и Канада, сообщает 24 Канал со ссылкой на ESPN.

По теме Пока без Украины: кто уже вышел на чемпионат мира по футболу 2026 года

Что сказал Трамп?

Львиная доля матчей пройдут в США, поэтому президент Дональд Трамп активно использует эту тему для пиара. Одним из городов-хозяев соревнования является Бостон.

Однако у главы Белого дома есть конфликт с мэром города Мишель Ву. Из-за этого Трамп даже пригрозил, что готов забрать у Бостона право проводить матчи ЧМ-2026.

Мы можем их убрать. Я люблю жителей Бостона и знаю, что все билеты уже распроданы. Однако их мэр никуда не годится,

высказался Трамп.

Главной причиной для конфликта президента США с Мишель являются массовые беспорядки в Бостоне. Город стал эпицентром протестов против миграционной политики Трампа.

Люди также выступают против массовых депортаций и лично против Илона Маска. В этом конфликте Ву стала на сторону протестующих, что не понравилось президенту США.

Читайте также Не для Украины: для чего Трамп выделил 500 миллионов долларов на дроны

Отметим, что бостонский стадион "Джиллетт Стэдиум" рассчитан на 64,6 тысяч фанатов. Он должен принять пять матчей групповой стадии ЧМ-2026, а также по одной игре 1/16 и 1/4 финала. Сам турнир пройдет с 11 июня по 19 июля.

Сборная Украины в отборе на ЧМ-2026

Наша команда выступает в европейской части квалификации на чемпионат мира-2026. Украина попала в одну группу с Францией, Исландией и Азербайджаном.

После четырех туров в группе D сборная Украины занимает второе место, набрав 7 баллов, сообщает УАФ. Лидирует Франция, у которой 10 очков, тогда как Исландия имеет в своем активе четыре балла.

Последние матчи в группе отбора на Мундиаль подопечные Реброва сыграют 13 ноября против Франции (на выезде) и 16 ноября против Исландии (номинально дома).

Напрямую на ЧМ-2026 выйдет победитель группы. В свою очередь команда, занявшая второе место, получит путевку в плей-офф.



