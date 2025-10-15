Хочет оставить без футбола: Трамп угрожает мэру Бостона из-за протестов против его политики
- Трамп угрожает забрать у Бостона право проводить матчи ЧМ-2026.
- Причиной является конфликт с мэром города Мишель Ву из-за протестов против его миграционной политики.
Президент США продолжает использовать спорт для своей политической выгоды. На этот раз Трамп пригрозил Бостону лишением права на проведение матчей ЧМ-2026.
Уже в следующем году состоится очередной чемпионат мира по футболу. Турнир впервые в истории примут сразу три страны – США, Мексика и Канада, сообщает 24 Канал со ссылкой на ESPN.
Что сказал Трамп?
Львиная доля матчей пройдут в США, поэтому президент Дональд Трамп активно использует эту тему для пиара. Одним из городов-хозяев соревнования является Бостон.
Однако у главы Белого дома есть конфликт с мэром города Мишель Ву. Из-за этого Трамп даже пригрозил, что готов забрать у Бостона право проводить матчи ЧМ-2026.
Мы можем их убрать. Я люблю жителей Бостона и знаю, что все билеты уже распроданы. Однако их мэр никуда не годится,
высказался Трамп.
Главной причиной для конфликта президента США с Мишель являются массовые беспорядки в Бостоне. Город стал эпицентром протестов против миграционной политики Трампа.
Люди также выступают против массовых депортаций и лично против Илона Маска. В этом конфликте Ву стала на сторону протестующих, что не понравилось президенту США.
Отметим, что бостонский стадион "Джиллетт Стэдиум" рассчитан на 64,6 тысяч фанатов. Он должен принять пять матчей групповой стадии ЧМ-2026, а также по одной игре 1/16 и 1/4 финала. Сам турнир пройдет с 11 июня по 19 июля.
Сборная Украины в отборе на ЧМ-2026
- Наша команда выступает в европейской части квалификации на чемпионат мира-2026. Украина попала в одну группу с Францией, Исландией и Азербайджаном.
- После четырех туров в группе D сборная Украины занимает второе место, набрав 7 баллов, сообщает УАФ. Лидирует Франция, у которой 10 очков, тогда как Исландия имеет в своем активе четыре балла.
- Последние матчи в группе отбора на Мундиаль подопечные Реброва сыграют 13 ноября против Франции (на выезде) и 16 ноября против Исландии (номинально дома).
- Напрямую на ЧМ-2026 выйдет победитель группы. В свою очередь команда, занявшая второе место, получит путевку в плей-офф.