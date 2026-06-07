Россияне и белорусы не будут драться за престижный титул: в боксе продлили санкции

Несмотря на неприятную тенденцию по возвращению россиян и белорусов в международный спорт, остаются организации с постоянной позицией в отношении стран-агрессорок. В частности, не сумели наши соседи получить послабление в боксе.

Об этом рассказала вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова. Соответствующее сообщение она оставила в фейсбук.

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Какая из организаций оставила ограничения в действии?

Речь о Европейском боксерском союзе (EBU). Там решили не поддаваться тенденциям.

Сегодня на заседании Правления EBU, где я имею честь представлять нашу великую боксерскую нацию от имени Национальной Профессиональной Лиги Бокса Украины, все члены Правления проголосовали за поддержку статус-кво относительно санкций против российского и белорусского профессионального бокса,

– написала Шатерникова.

Отметим, что титул чемпиона Европы является одним из важных инструментов для построения успешной карьеры в боксе. Обладатели таких поясов обычно поднимаются в рейтингах крупнейших боксерских организаций: IBF, WBC, WBO и WBA.

Каково общее положение представителей враждебных стран?

Правда, такое решение не отражает всей картины в мировом боксе. Например, организации IBF и WBA санкционируют поединки в России. А другие хоть этого и не делают – игнорируют эти правила, когда речь идет о звездах.

В полутяжелом весе (до 79,38 килограммов) недавно дважды за все основные пояса дрались Артер Бетербиев и Дмитрий Бивол. Спортсмены имеют дружеские отношения с кремлевской властью, но сейчас представляют цвета Канады и Кыргызстана.

Подобная ситуация также и в супертяжелом весе (более 90,72 килограмма) владеет осетин Мурат Гассиев, известный украинцам по бою против Александра Усика. В 2018 году он проиграл украинцу в Москве и тогда вышел на бой под российским флагом. После начала полномасштабной войны промоутера не изменил, в дальнейшем часто бывает в России, но получил армянский паспорт.