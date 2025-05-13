Хозяева одержали минимальную победу со счетом 1:0. Они пробились в четвертьфинал благодаря забитому мячу Сантьяго Монтиэля, сообщает 24 Канал.

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Невероятное исполнение

24-летний вингер отметился взятием ворот на 57-й минуте встречи. Его гол оказался не только эффективным, но и максимально эффектным.

Аргентинец забил после розыгрыша углового. Он сначала поставил корпус сопернику после выноса мяча, а уже через мгновение нанес фантастический удар через себя из-за пределов штрафной площадки. Голкипер не имел ни одного шанса спасти свою команду.

Этот гол уже стал вирусным в сети. Фанаты считают, что он имеет все шансы претендовать на Премию Пушкаша – лучший гол года.

Как Монтиэль забил в ворота Индепендьенте Ривадавии: смотрите видео

К слову. В нынешнем сезоне Сантьяго Монтиэль провел 14 матчей на клубном уровне. До этого шедевра он не отличался результативными действиями.

Отметим, что в четвертьфинале Апертуры Индепендьенте сыграет против Бока Хуниорс. Их очное противостояние состоится 19 мая.