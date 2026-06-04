Событие объединило почти 1500 участников со всей страны, среди них – спортсмены, президенты федераций и клубов, представители брендов, медиа, предприниматели, маркетологи, инвесторы и управленцы. В течение дня гости знакомились, обсуждали будущие проекты, обменивались опытом и договаривались о сотрудничестве, пишет 24 Канал.

Смотрите также 10 причин, почему SBC Summit Ukraine 2026 – обязательное событие для спортивного рынка

Как прошел SBC Summit Ukraine 2026 в Киеве?

Соорганизаторами саммита выступили Агентство массового спорта Украины, Департамент молодежи и спорта КГГА, Спортивный комитет Украины и Отделение НОК Украины в Донецкой области.

Событие провели журналистка телеканала "Мы – Украина" Мария Скиба и радиоведущий "Авторадио" Дмитрий Егоров.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

В торжественной атмосфере CEO Sport&Business Club Алексей Брага вручил сертификат на 100 000 гривен руководителю Института ветеранов КНУСА "Архитектура устойчивости" Артему Гончаренко. Средства были собраны благодаря донатам участников мероприятий Клуба и будут направлены на закупку необходимого реабилитационного оборудования.

Саммит проходил сразу на двух сценах, где выступили более 60 ведущих экспертов в сферах спорта, бизнеса и медиа, которые сегодня двигают индустрию вперед. Событие стало площадкой для откровенного диалога о реформах, крупных инвестициях, выживания спорта во время войны, привлечения спонсоров, интеграции новых технологий, реабилитации ветеранов и построение личного бренда атлетов вне арены.



SBC Summit Ukraine 2026 / фото предоставлено 24 Каналу

На главной сцене выступали министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный, президент НОК Украины Вадим Гутцайт, президент ФЛАУ Ольга Саладуха, директор Департамента молодежи и спорта КГГА Юлия Хан, легенда украинского футбола Александр Шовковский, директор Adidas Украина Игорь Маринич, спортивный блогер и основатель Trendets Camp Дмитрий Поворознюк, генеральный директор Lenovo в Украине Тарас Джамалов, президент УПЛ Евгений Дикий, чемпион Украины и Турции по футболу и автор YouTube-проекта Денис Бойко, журналистка MEGOGO Александра Кучеренко, вице-президент НОК Украины и президент Украинской падел федерации Алексей Днепров, олимпийская чемпионка по фехтованию Елена Кравацкая, 6-разовая чемпионка Украины по легкой атлетике и амбассадорка Biopell Дарья Ставничая, тренер вратарей ФК "Шахтер" Андрей Пятов, олимпийская призерка по дзюдо Дарья Билодид, основательница академии художественной гимнастики и бронзовый призер Олимпийских игр Анна Ризатдинова, владелица WowBody App Анита Луценко, трехкратный олимпийский призер по гребле на каноэ Людмила Лузан и другие.



SBC Summit Ukraine 2026 / фото предоставлено 24 Каналу

Наша цель остается неизменной – создавать пространство для откровенного диалога, больших инвестиций, рождения новых технологических кейсов и коллабораций, которые двигают отрасль вперед. В сегодняшних условиях держать этот строй и объединять спорт и бизнес сверхважно. Но, конечно, такого крутого масштаба не было бы без наших надежных партнеров, большого сообщества Клуба и сильной команды. Спасибо всем, кто стал частью этой истории – и до новых встреч!

– заявил СЕО Sport&Business Club Алексей Брага.

Параллельно на Best Practices Stage в течение трех часов продолжались практические дискуссии о развитии спортивных проектов, работу с аудиторией и современные инструменты коммуникации. Среди спикеров: чемпион Европы по фехтованию Роман Свичкарь, основатель DuelDuck Станислав Горуна, руководитель Spartan Ukraine Алексей Вовк, основатель X-Park Юрий Зозуля, руководитель Red Foxes Елена Рожкова и другие.