"Надо его унизить": в Британии думают о бойкоте чемпионата мира-2026 из-за Трампа

В британском парламенте разгорелась дискуссия относительно того, должны ли команды из Соединенного Королевства ехать на футбольный Мундиаль в США. Политика Дональда Трампа может обернуться массовым протестом.

Скандал относительно посягательств президента США на Гренландию уже вызвал возмущение в Германии. Теперь к потенциальному бойкоту Мундиаля могут присоединиться еще ряд сборных, пишет Daily Mail.

Почему в Британии призывают бойкотировать чемпионат мира по футболу?

Бывший министр из Консервативной партии Саймон Гоар и депутат от либеральных демократов Люк Тейлор выступили в парламенте с инициативой наказать Трампа за антидемократические заявления путем протеста в спорте.

Гоар заявил, что британские сборные не должны ехать на чемпионат мира, потому что это позволит "бороться с Трампом огнем против огня".

Нам нужно ударить его в больное место. Воспользоваться тем, что у него большое эго. Он не любит унижения – поэтому бойкот чемпионата мира в его стране станет именно тем унижением, которое его остановит,

– добавил политик.

Какие британские сборные квалифицировались на Мундиаль?

Через отборочный турнир путевки на чемпионат мира в США, Канаде и Мексике успешно забронировали Шотландия и Англия, которую считают одним из главных фаворитов турнира.

Как указано на сайте УЕФА, сборные Уэльса и Северной Ирландии также сохраняют шансы попасть на Мундиаль, но не смогут сделать это одновременно. Дело в том, что они оказались в одном пути плей-офф и встретятся в финале квалификации, если будут иметь успех в первых своих матчах. Уэльсу выпала Босния и Герцеговина, в то время как ирландцы имеют сверхсложного соперника – Италию.

Кто тоже собирается бойкотировать чемпионат мира?