Сборная Германии квалифицировалась на турнир с первого места в отборочной группе. Но чиновники не уверены, что поездка Бундестим в Америку летом состоится, пишет Associated Press.

Почему Германия может бойкотировать чемпионат мира-2026?

Один из 10 вице-президентов Немецкого футбольного союза, владелец клуба Санкт-Паули Оке Геттлих призвал коллег серьезно рассмотреть вопрос бойкота Мундиаля из-за попыток Дональда Трампа получить контроль над Гренландией.

Геттлих утверждает, что в 1980 году, когда западный мир не поехал на Олимпийские игры в Москву из-за вторжения в Афганистан, "угроза была не такой сильной, как сейчас".

Президент Санкт-Паули, известного левой идеологией болельщиков, также напомнил о том, как четыре года назад все говорили о том, что Катар не имел права принимать чемпионат мира из-за нарушения прав человека.

Почему тогда мы были очень политическими, а сейчас вдруг стали аполитичными? Нужно отстаивать свои ценности и проводить линии табу,

– возмутился Геттлих.

Вероятно, позиция чиновника встретит сильное сопротивление со стороны главы НФС Бернда Ноендорфа и президента ФИФА Джанни Инфантино.

Кто еще призвал бойкотировать чемпионат мира по футболу?