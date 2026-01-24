Збірна Німеччини кваліфікувалася на турнір з першого місця у відбірковій групі. Але чиновники не впевнені, що поїздка Бундестім до Америки влітку відбудеться, пише Associated Press.

Чому Німеччина може бойкотувати чемпіонат світу-2026?

Один з 10 віцепрезидентів Німецького футбольного союзу, власник клубу Санкт-Паулі Оке Гьоттліх закликав колег серйозно розглянути питання бойкоту Мундіалю через спроби Дональда Трампа отримати контроль над Гренландією.

Гьоттліх стверджує, що у 1980 році, коли західний світ не поїхав на Олімпійські ігри до Москви через вторгнення в Афганістан, "загроза була не такою сильною, як зараз".

Президент Санкт-Паулі, відомого лівою ідеологією вболівальників, також нагадав про те, як чотири роки тому усі говорили про те, що Катар не мав права приймати чемпіонат світу через порушення прав людини.

Чому тоді ми були дуже політичними, а зараз раптом стали аполітичними? Потрібно відстоювати свої цінності та проводити лінії табу,

– обурився Гьоттліх.

Ймовірно, позиція чиновника зустріне сильний опір з боку голови НФС Бернда Ноєндорфа та президента ФІФА Джанні Інфантіно.

Хто ще закликав бойкотувати чемпіонат світу з футболу?