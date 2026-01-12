Чех публічно підтримав заклики до вилучення США зі списку країн-господарок Мундіалю-2026. Він також прямо назвав Дональда Трампа "мафією", пише 24 Канал з посиланням на сторінку Гашека у мережі X.

Що Домінік Гашек сказав про Трампа?

Один з найкращих воротарів в історії НХЛ написав розлогий пост з поясненнями, чому він не хоче бачити великі спортивні змагання на американській землі.

Трамп – це мафія, що переслідує імперіалістичну мету. Він порушує міжнародне право. До злочинця потрібно ставитися відповідним чином. Америка під його орудою поводиться, наче зараз 17 – 19 століття, чи це нацистська Німеччина перед Другою світовою війною. Там немає демократії та права. Така країна не може приймати великі міжнародні події. Не можна допомагати Трампу легалізувати свої злочини,

– написав Гашек.

Чим відомий Домінік Гашек?

Чеський хокеїст, як зазначено у Вікіпедії, є рекордсменом НХЛ за відсотком відбитих кидків за всю кар'єру та впродовж одного окремо взятого сезону.

Разом з Детройт Ред Вінгз він виграв два Кубки Стенлі та шість трофеїв Візини, які вручають найкращому голкіперу ліги. Двічі визнавався найбільш корисним гравцем регулярного сезону, що не вдавалося жодному іншому воротарю.

У складі збірної Чехії Гашек – олімпійський чемпіон Нагано у 1998 році.

Яке відношення Трамп має до Мундіалю-2026?