Чех публічно підтримав заклики до вилучення США зі списку країн-господарок Мундіалю-2026. Він також прямо назвав Дональда Трампа "мафією", пише 24 Канал з посиланням на сторінку Гашека у мережі X.
Дивіться також Трамп співпрацює з Путіним: легенда НХЛ розкритикував дії президента США
Що Домінік Гашек сказав про Трампа?
Один з найкращих воротарів в історії НХЛ написав розлогий пост з поясненнями, чому він не хоче бачити великі спортивні змагання на американській землі.
Трамп – це мафія, що переслідує імперіалістичну мету. Він порушує міжнародне право. До злочинця потрібно ставитися відповідним чином. Америка під його орудою поводиться, наче зараз 17 – 19 століття, чи це нацистська Німеччина перед Другою світовою війною. Там немає демократії та права. Така країна не може приймати великі міжнародні події. Не можна допомагати Трампу легалізувати свої злочини,
– написав Гашек.
Чим відомий Домінік Гашек?
Чеський хокеїст, як зазначено у Вікіпедії, є рекордсменом НХЛ за відсотком відбитих кидків за всю кар'єру та впродовж одного окремо взятого сезону.
Разом з Детройт Ред Вінгз він виграв два Кубки Стенлі та шість трофеїв Візини, які вручають найкращому голкіперу ліги. Двічі визнавався найбільш корисним гравцем регулярного сезону, що не вдавалося жодному іншому воротарю.
У складі збірної Чехії Гашек – олімпійський чемпіон Нагано у 1998 році.
Яке відношення Трамп має до Мундіалю-2026?
Президент США активно піариться за допомогою ФІФА. Він став першим лауреатом Премії миру від керівної організації світового футболу – президент Джанні Інфантіно ні з ким не погодив, що вручить її Трампу.
Трамп виступив на церемонії жеребкування Мундіалю, відверто знехтувавши принципом "політичної нейтральності" футболу.
Господар Білого дому вирішив принести свої скандальні ідеї у спорт: заявив, що для футболу потрібно придумати нову назву.