Чех публично поддержал призывы к исключению США из списка стран-хозяек Мундиаля-2026. Он также прямо назвал Дональда Трампа "мафией", пишет 24 Канал со ссылкой на страницу Гашека в сети X.

Что Доминик Гашек сказал о Трампе?

Один из лучших вратарей в истории НХЛ написал пространный пост с объяснениями, почему он не хочет видеть большие спортивные соревнования на американской земле.

Трамп – это мафия, преследующая империалистические цели. Он нарушает международное право. К преступнику нужно относиться соответствующим образом. Америка под его руководством ведет себя, как будто сейчас 17 – 19 век, или это нацистская Германия перед Второй мировой войной. Там нет демократии и права. Такая страна не может принимать крупные международные события. Нельзя помогать Трампу легализовать свои преступления,

– написал Гашек.

Чем известен Доминик Гашек?

Чешский хоккеист, как указано в Википедии, является рекордсменом НХЛ по проценту отраженных бросков за всю карьеру и в течение одного отдельно взятого сезона.

Вместе с Детройт Ред Вингз он выиграл два Кубка Стэнли и шесть трофеев Визины, которые вручают лучшему голкиперу лиги. Дважды признавался наиболее полезным игроком регулярного сезона, что не удавалось ни одному другому вратарю.

В составе сборной Чехии Гашек – олимпийский чемпион Нагано в 1998 году.

Какое отношение Трамп имеет к Мундиалю-2026?