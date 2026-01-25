Скандал щодо зазіхань президента США на Гренландію вже викликав обурення в Німеччині. Тепер до потенційного бойкоту Мундіалю можуть приєднатися ще низка збірних, пише Daily Mail.

Чому в Британії закликають бойкотувати чемпіонат світу з футболу?

Колишній міністр з Консервативної партії Саймон Гоар і депутат від ліберальних демократів Люк Тейлор виступили у парламенті з ініціативою покарати Трампа за антидемократичні заяви шляхом протесту у спорті.

Гоар заявив, що британські збірні не повинні їхати на чемпіонат світу, бо це дозволить "боротися з Трампом вогнем проти вогню".

Нам потрібно вдарити його у болюче місце. Скористатися тим, що в нього велике его. Він не любить приниження – тож бойкот чемпіонату світу в його країні стане саме тим приниженням, яке його зупинить,

– додав політик.

Які британські збірні кваліфікувалися на Мундіаль?

Через відбірковий турнір путівки на чемпіонат світу в США, Канаді і Мексиці успішно забронювали Шотландія та Англія, яку вважають одним із головних фаворитів турніру.

Як зазначено на сайті УЄФА, збірні Вельсу та Північної Ірландії також зберігають шанси потрапити на Мундіаль, але не зможуть зробити це одночасно. Справа в тому, що вони опинилися в одному шляху плей-оф і зустрінуться у фіналі кваліфікації, якщо матимуть успіх у перших своїх матчах. Вельсу випала Боснія і Герцеговина, в той час як ірландці мають надскладного суперника – Італію.

Хто теж збирається бойкотувати чемпіонат світу?