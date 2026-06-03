Финские хоккеисты подарили своей стране пятый в истории титул чемпионов мира среди мужских сборных. Торжества в центре города стали одним из самых массовых спортивных событий года, объединив тысячи фанатов вокруг команды-победителя, сообщает 24 Канал.

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Как Финляндия праздновала победу на ЧМ по хоккею?

Праздничная программа включала концерт с участием известных финских исполнителей и бывших участников песенного конкурса "Евровидение". Артисты выступали на одной сцене с игроками сборной, создав атмосферу настоящего национального праздника.

Одним из самых ярких эпизодов вечера стал шуточный танец финских хоккеистов под швейцарскую голевую песню. Таким образом чемпионы символически потроллили соперников по финалу, а видео с выступлением быстро набрало популярность в социальных сетях и стало вирусным среди болельщиков по всему миру.

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Как сборная Финляндии победила на ЧМ по хоккею?

Сборная Финляндии завоевала титул чемпиона мира по хоккею, пятый раз в истории и впервые с 2022-го года.

Финальный матч состоялся 31 мая в Цюрихе, где команда "Суоми" победила хозяев турнира, швейцарцев, со счетом 1:0 в овертайме. Единственный гол, который решил судьбу чемпионства, на 11-й минуте дополнительного времени забил 20-летний нападающий Конста Хелениус после сольного прохода, получив ассист от Антона Лунделля и Микко Легтонена.

В следующем году, на ЧМ-2027, Финляндия будет играть в одной группе со сборной Украины, которая ярко вернулась в мировую хоккейную элиту.