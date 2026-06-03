Фінські хокеїсти подарували своїй країні п'ятий в історії титул чемпіонів світу серед чоловічих збірних. Урочистості в центрі міста стали однією з наймасовіших спортивних подій року, об'єднавши тисячі фанатів навколо команди-переможця, повідомляє 24 Канал.

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Як Фінляндія святкувала перемогу на ЧС з хокею?

Святкова програма включала концерт за участю відомих фінських виконавців та колишніх учасників пісенного конкурсу "Євробачення". Артисти виступали на одній сцені з гравцями збірної, створивши атмосферу справжнього національного свята.

Одним із найяскравіших епізодів вечора став жартівливий танець фінських хокеїстів під швейцарську гольову пісню. Таким чином чемпіони символічно потролили суперників по фіналу, а відео з виступом швидко набрало популярності в соціальних мережах та стало вірусним серед уболівальників по всьому світу.

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Як збірна Фінляндії перемогла на ЧС з хокею?

Збірна Фінляндії здобула титул чемпіона світу з хокею, вп'яте в історії та вперше з 2022-го року.

Фінальний матч відбувся 31 травня в Цюриху, де команда "Суомі" перемогла господарів турніру, швейцарців, з рахунком 1:0 у овертаймі. Єдиний гол, який вирішив долю чемпіонства, на 11-й хвилині додаткового часу забив 20-річний нападник Конста Хеленіус після сольного проходу, отримавши асист від Антона Лунделля та Мікко Легтонена.

Наступного року, на ЧС-2027, Фінляндія гратиме в одній групі зі збірною України, яка яскраво повернулася до світової хокейної еліти.