С песнями "Евровидения" и троллингом финалистов: как 80 тысяч финнов праздновали хоккейное золото

В столице Финляндии состоялись масштабные празднования по случаю победы национальной сборной на чемпионате мира по хоккею. На следующий день после получения золотых медалей улицы Хельсинки заполонили более 80 тысяч болельщиков, которые вышли поздравить новоиспеченных чемпионов.

Финские хоккеисты подарили своей стране пятый в истории титул чемпионов мира среди мужских сборных. Торжества в центре города стали одним из самых массовых спортивных событий года, объединив тысячи фанатов вокруг команды-победителя, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Ни одного слабого соперника: сборная Украины по хоккею попала в "группу смерти" на ЧМ-2027

Как Финляндия праздновала победу на ЧМ по хоккею?

Праздничная программа включала концерт с участием известных финских исполнителей и бывших участников песенного конкурса "Евровидение". Артисты выступали на одной сцене с игроками сборной, создав атмосферу настоящего национального праздника.

Одним из самых ярких эпизодов вечера стал шуточный танец финских хоккеистов под швейцарскую голевую песню. Таким образом чемпионы символически потроллили соперников по финалу, а видео с выступлением быстро набрало популярность в социальных сетях и стало вирусным среди болельщиков по всему миру.

Как сборная Финляндии победила на ЧМ по хоккею?

Сборная Финляндии завоевала титул чемпиона мира по хоккею, пятый раз в истории и впервые с 2022-го года.

Финальный матч состоялся 31 мая в Цюрихе, где команда "Суоми" победила хозяев турнира, швейцарцев, со счетом 1:0 в овертайме. Единственный гол, который решил судьбу чемпионства, на 11-й минуте дополнительного времени забил 20-летний нападающий Конста Хелениус после сольного прохода, получив ассист от Антона Лунделля и Микко Легтонена.

В следующем году, на ЧМ-2027, Финляндия будет играть в одной группе со сборной Украины, которая ярко вернулась в мировую хоккейную элиту.