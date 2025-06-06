Франция повторила исторический антирекорд по количеству пропущенных мячей

Сборная Франции уступила Испании в зрелищном полуфинале Лиги наций УЕФА. Команда пропустила пять голов.

Сборная Франции потерпела драматическое поражение от Испании в полуфинале Лиги наций УЕФА, пропустив пять мячей. Этот результат повторяет антирекорд, установленный более полувека назад в матче против Англии, пишет 24 канал со ссылкой на OptaJean.

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Антирекорд сборной Франции

Испанцы доминировали на поле на протяжении большей части матча, уверенно доведя счет до 5:1. Казалось, поединок завершится разгромом, однако Франция сумела собраться и едва не совершила сенсационное возвращение. Во втором тайме французы сократили отставание до минимума, и финальный свисток зафиксировал победу "Фурии Рохи" со счетом 5:4.

Это лишь второй случай с 1969 года, когда Франция пропускает пять мячей в одном матче. Предыдущий такой случай произошел во время товарищеской встречи против Англии.

Отметим, что в финале Лиги наций Испания встретится с Португалией. Подопечные Роберто Мартинеса вырвали победу над Германией со счетом 2:1