Празднование началось с традиционного проезда на автобусе с открытой крышей. А продолжилось на площади масштабным концертом на сцене с участием поп-звезд, пишет 24 Канал.

Как испанцы отпраздновали второе чемпионство мира

Вся испанская столица превратилась в одно золотисто-красное море болельщиков: несмотря на то, что парад проходил в будний день, о работе в Мадриде, похоже, уже никто не думал. Каждый спешил присоединиться к празднованию исторического успеха "Фурии Рохи".

Автобус команды украсили надписями "Короли мира" и "Звезды сияют вместе". А сами игроки надели футболки или майки – кому как больше нравилось – счастливого для сборной темно-синего цвета с надписью "Чемпионы 2026".

Помимо уличных торжеств, игроки также посетили короля Испании в его резиденции, где получили поздравления от монарха, принцессы-наследницы престола и премьер-министра Педро Санчеса. Королевская семья лично присутствовала на финале в Нью-Йорке.

Кульминацией дня стал концерт на сцене на одной из центральных площадей Мадрида, где все игроки смогли обратиться к болельщикам, а также прозвучали выступления популярных в Испании артистов.

Как Испания завоевала титул чемпионов мира

Финал ЧМ-2026 затянулся до овертаймов: несмотря на огромное преимущество по ударам, "Фурия Роха" не смогла в основное время обеспечить себе победный счет против Аргентины.

Героем стал Ферран Торрес, который своим голом принес испанцам второе в их истории чемпионство. Этого момента страна ждала 16 лет.

На пьедестале испанцев награждал Дональд Трамп, которого потом пришлось вырезать из чемпионского фото.

За победу сборной получила рекордные призовые в истории чемпионатов мира – 50 миллионов долларов.