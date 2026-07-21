Святкування розпочалося традиційним проїздом на автобусі з відкритим дахом. А продовжилося на площі масштабним концертом на сцені із поп-зірками, пише 24 Канал.

Як іспанці відсвяткували друге світове чемпіонство

Уся іспанська столиця перетворилася на одне золотаво-червоне море вболівальників: попри те, що парад відбувався у будній день, про роботу в Мадриді, схоже, вже ніхто не думав. Кожен поспішав приєднатися до святкувань історичного успіху для "Фурії Рохи".

Автобус команди прикрасили написами "Королі світу" і "Зірки сяють разом". А самі гравці одягнули футболки або майки – кому як більше подобалось – фартового для збірної темно-синього кольору з позначкою "Чемпіони 2026".

Окрім вуличного святкування, гравці також відвідали короля Іспанії у його резиденції, де отримали привітання від монарха, принцеси-спадкоємиці престолу та прем'єр-міністра Педро Санчеса. Королівська родина особисто була присутня на фіналі у Нью-Йорку.

Кульмінацією дня став концерт на сцені на одній з центральних площ Мадрида, де усі гравці мали змогу звернутися до фанів, а також лунали виступи популярних в Іспанії артистів.

Як Іспанія здобула титул чемпіонів світу

Фінал Мундіалю-2026 розтягнувся до овертаймів: попри шалену перевагу за ударами, "Фурія Роха" не змогла в основний час забезпечити собі переможний рахунок проти Аргентини.

Героєм став Ферран Торрес, який своїм голом приніс іспанцям друге в їхній історії чемпіонство. На цю мить країна чекала 16 років.

На п'єдесталі іспанців нагороджував Дональд Трамп, якого потім довелося вирізати з чемпіонського фото.

За перемогу збірній дісталися рекордні призові в історії Мундіалів – 50 мільйонів доларів.