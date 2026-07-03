Сборная Португалии эмоционально почтила память бывшего игрока в годовщину его трагической смерти

Сборная Португалии вышла в следующий раунд чемпионата мира-2026, одержав эмоциональную победу над Хорватией со счетом 2:1. Однако главным событием вечера стал не сам результат, а трогательный жест капитана команды Криштиану Роналду.

Легендарный нападающий посвятил этот триумф своему бывшему партнеру по сборной Диогу Жоти, трагически погибшему в автокатастрофе ровно год назад. Об этом сообщает 24 Канал.

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Как сборная Португалии почтила память Жоти?

Матч 1/16 финала имел для португальцев особое значение. Команда играла в знаковый и одновременно трагический день, поэтому просто не имела права на ошибку. Символизма противостоянию добавлял и тот факт, что ровно через год после катастрофы Португалия встретилась на поле именно с Хорватией – последним соперником, которому Жота забил свой последний гол на международном уровне и в жизни в целом.

Сразу после финального свистка Роналду почтил его память. Нападающий надел футболку с 21-м номером, под которым Жота выступал за национальную команду. Подняв указательный палец вверх, Криштиану посмотрел на небо. В этот эмоциональный момент португальский капитан растрогался и не смог сдержать слез.

Впоследствии к чествованию памяти присоединилась вся команда. Игроки, тренерский штаб и персонал сборной Португалии сделали совместное фото на поле, где Роналду держал в руках ту самую футболку с номером 21.

Впереди португальцев ждет матч 1/8 финала против сборной Испании, который состоится уже 6 июля.

Что случилось с Жотой?

Жота трагически погиб в автокатастрофе 3 июля 2025 года. Вместе с 28-летним португальским нападающим жизнь потерял и его 26-летний брат Андре Сильва, который также был профессиональным футболистом. Эта трагедия стала настоящим потрясением для родных и близких, ведь всего за 11 дней до роковой аварии, 22 июня 2025 года, Жота женился на своей возлюбленной Руте Кардосо. У футболиста остались жена и трое маленьких детей.