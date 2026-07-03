Легендарний форвард присвятив цей тріумф колишньому партнеру по збірній Діогу Жоті, який трагічно загинув в автокатастрофі рівно рік тому. Про це пише 24 Канал.
Дивіться також Чи завершує Роналду кар'єру після ЧС-2026: що сказали футболіст і його сестра
Як збірна Португалії вшанувала пам'ять Жоти?
Матч 1/16 фіналу мав для португальців особливе значення. Команда грала у знаковий і водночас трагічний день, тому просто не мала права на помилку. Символізму протистоянню додавав і той факт, що рівно за рік після катастрофи Португалія зійшлася на полі саме з Хорватією – останнім суперником, якому Жота забив свій фінальний гол на міжнародному рівні та в житті загалом.
Одразу після фінального свистка Роналду вшанував його пам'ять. Нападник одягнув футболку з 21-м номером, під яким Жота виступав за національну команду. Піднявши вказівний палець догори, Кріштіану подивився на небо. У цей емоційний момент португальський капітан розчулився та не зміг стримати сліз.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Згодом до вшанування пам'яті долучилася вся команда. Гравці, тренерський штаб та персонал збірної Португалії зробили спільне фото на полі, де Роналду тримав у руках ту саму джерсі з номером 21.
Попереду на португальців чекає поєдинок 1/8 фіналу проти збірної Іспанії, який відбудеться вже 6 липня.
Що сталося з Жотою?
Жота трагічно загинув в автокатастрофі 3 липня 2025 року. Разом із 28-річним португальським нападником життя втратив і його 26-річний брат Андре Сілва, який також був професійним футболістом. Ця трагедія стала справжнім потрясінням для рідних і близьких, адже лише за 11 днів до фатальної аварії, 22 червня 2025 року, Жота одружився зі своєю коханою Рутою Кардосо. У футболіста залишилися дружина та троє маленьких дітей.