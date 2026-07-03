Легендарний форвард присвятив цей тріумф колишньому партнеру по збірній Діогу Жоті, який трагічно загинув в автокатастрофі рівно рік тому. Про це пише 24 Канал.

Дивіться також Чи завершує Роналду кар'єру після ЧС-2026: що сказали футболіст і його сестра

Як збірна Португалії вшанувала пам'ять Жоти?

Матч 1/16 фіналу мав для португальців особливе значення. Команда грала у знаковий і водночас трагічний день, тому просто не мала права на помилку. Символізму протистоянню додавав і той факт, що рівно за рік після катастрофи Португалія зійшлася на полі саме з Хорватією – останнім суперником, якому Жота забив свій фінальний гол на міжнародному рівні та в житті загалом.

Одразу після фінального свистка Роналду вшанував його пам'ять. Нападник одягнув футболку з 21-м номером, під яким Жота виступав за національну команду. Піднявши вказівний палець догори, Кріштіану подивився на небо. У цей емоційний момент португальський капітан розчулився та не зміг стримати сліз.

Згодом до вшанування пам'яті долучилася вся команда. Гравці, тренерський штаб та персонал збірної Португалії зробили спільне фото на полі, де Роналду тримав у руках ту саму джерсі з номером 21.

Попереду на португальців чекає поєдинок 1/8 фіналу проти збірної Іспанії, який відбудеться вже 6 липня.

Що сталося з Жотою?

Жота трагічно загинув в автокатастрофі 3 липня 2025 року. Разом із 28-річним португальським нападником життя втратив і його 26-річний брат Андре Сілва, який також був професійним футболістом. Ця трагедія стала справжнім потрясінням для рідних і близьких, адже лише за 11 днів до фатальної аварії, 22 червня 2025 року, Жота одружився зі своєю коханою Рутою Кардосо. У футболіста залишилися дружина та троє маленьких дітей.