Съели не то мясо: сразу 8 футболистов на ЧМ-2026 сдали положительные допинг-пробы

Целых восемь игроков сборной Туниса сдали положительные допинг-пробы во время чемпионата мира-2026. Причиной, вероятно, стало обычное мясо, которое команда ела в Мексике.

На чемпионате мира разразился громкий скандал, связанный с употреблением запрещенных веществ. Футболисты африканской сборной, которая уже вылетела из ЧМ, сдали нетипичные положительные допинг-пробы на кленбутерол, пишет Daily Mail.

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Что известно о допинг-скандале?

Несмотря на серьезность ситуации, проведенное расследование показало, что наиболее вероятной причиной стало непреднамеренное употребление запрещенных препаратов. По предварительным выводам, кленбутерол попал в организм игроков через зараженное мясо, которое они употребляли во время пребывания в Мексике.

Клубы всех футболистов уже получили информацию об инциденте. В то же время источники утверждают, что дисциплинарных санкций в отношении игроков почти наверняка не будет, ведь доказательств сознательного использования допинга нет.

Почему WADA может не наказывать футболистов?

Кленбутерол входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA). В то же время в некоторых странах, в частности в Мексике, этот препарат иногда используют в животноводстве, из-за чего в прошлом уже случались случаи положительных допинг-проб после употребления зараженного мяса.

Именно поэтому WADA в подобных ситуациях проводит детальное расследование, чтобы определить источник попадания вещества в организм спортсменов. Если подтверждается случайное пищевое загрязнение, наказание обычно не применяется.

Для самой сборной Туниса этот чемпионат мира стал настоящим провалом. Команда завершила выступление уже на групповом этапе, уступив Швеции (1:5), Японии (0:4) и Нидерландам (1:3).

После первого же матча турнира федерация уволила главного тренера Сабри Лямуши, а его место занял Эрве Ренар.