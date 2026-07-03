На Мундіалі спалахнув гучний скандал, пов'язаний із вживанням заборонених речовин. Футболісти африканської збірної, яка вже вилетіла з ЧС, здали нетипові позитивні допінг-проби на кленбутерол, пише Daily Mail.

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Що відомо про допінг-скандал?

Попри серйозність ситуації, проведене розслідування вказало, що найімовірнішою причиною стало не навмисне вживання заборонених препаратів. За попередніми висновками, кленбутерол потрапив до організму гравців через заражене м'ясо, яке вони споживали під час перебування в Мексиці.

Клуби всіх футболістів уже отримали інформацію про інцидент. Водночас джерела стверджують, що дисциплінарних санкцій щодо гравців майже напевно не буде, адже доказів свідомого використання допінгу немає.

Чому WADA може не карати футболістів?

Кленбутерол входить до переліку заборонених речовин Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA). Водночас у деяких країнах, зокрема в Мексиці, цей препарат іноді використовують у тваринництві, через що в минулому вже траплялися випадки позитивних допінг-проб після вживання зараженого м'яса.

Саме тому WADA у подібних ситуаціях проводить детальне розслідування, щоб визначити джерело потрапляння речовини в організм спортсменів. Якщо підтверджується випадкове харчове забруднення, покарання зазвичай не застосовують.

Для самої збірної Тунісу цей чемпіонат світу став справжнім провалом. Команда завершила виступ уже на груповому етапі, поступившись Швеції (1:5), Японії (0:4) та Нідерландам (1:3).

Після першого ж матчу турніру федерація звільнила головного тренера Сабрі Лямуші, а його місце зайняв Ерве Ренар.