Збірна ДР Конго була за крок від однієї з головних сенсацій плей-оф чемпіонату світу-2026, однак не втримала перевагу над Англією. Одразу після фінального свистка команду та її головного тренера спіткало ще страшніше випробування, передає Foot Mercato.

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Що сталося?

Наставник збірної ДР Конго Себастьян Десабр отримав трагічну звістку просто під час післяматчевої пресконференції після поразки від Англії в 1/16 фіналу чемпіонату світу.

Африканська команда дала справжній бій одному з фаворитів турніру. Конголезці відкрили рахунок уже на старті зустрічі, однак англійці відповіли дублем Гаррі Кейна та вирвали перемогу з рахунком 2:1.

Після завершення матчу 49-річний французький фахівець прийшов на традиційне спілкування із представниками ЗМІ. Проте пресконференція тривала зовсім недовго.

Представник Федерації футболу ДР Конго несподівано звернувся до присутніх із сумною заявою. Він повідомив, що батько головного тренера помер, та від імені федерації висловив співчуття наставнику.

Ми змушені оголосити, що тренер втратив свого батька, тому висловлюємо щирі співчуття,

– додав представник федерації.

Пресконференція завершилася одразу після оголошення

Після почутого Себастьян Десабр був помітно приголомшений. Тренер лише коротко промовив: "Дякую", після чого підвівся зі свого місця та мовчки залишив залу, не відповідаючи на запитання журналістів.

Емоційний момент швидко поширився у соцмережах, де футбольні вболівальники та представники різних команд висловили співчуття французькому спеціалісту.

Попри прикру поразку, виступ ДР Конго на мундіалі отримав позитивні відгуки, адже команда була дуже близькою до історичної сенсації у матчі проти Англії.

Тим часом англійська збірна продовжить боротьбу за трофей. Уже в 1/8 фіналу команда зустрінеться з Мексикою. Поєдинок відбудеться 6 липня та розпочнеться о 3:00 за київським часом.