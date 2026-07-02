Сборная ДР Конго была в шаге от одной из главных сенсаций плей-офф чемпионата мира-2026, однако не сумела удержать преимущество над Англией. Сразу после финального свистка команду и ее главного тренера постигло еще более страшное испытание, передает Foot Mercato.

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Что произошло?

Наставник сборной ДР Конго Себастьян Десабр получил трагическое известие прямо во время послематчевой пресс-конференции после поражения от Англии в 1/16 финала чемпионата мира.

Африканская команда дала настоящий бой одному из фаворитов турнира. Конголезцы открыли счет уже на старте встречи, однако англичане ответили дублем Гарри Кейна и вырвали победу со счетом 2:1.

По завершении матча 49-летний французский специалист пришел на традиционное общение с представителями СМИ. Однако пресс-конференция длилась совсем недолго.

Представитель Федерации футбола ДР Конго неожиданно обратился к присутствующим с печальным заявлением. Он сообщил, что отец главного тренера скончался, и от имени федерации выразил соболезнования наставнику.

Мы вынуждены объявить, что тренер потерял своего отца, поэтому выражаем искренние соболезнования,

– добавил представитель федерации.

Пресс-конференция завершилась сразу после этого объявления

Услышав это, Себастьян Десабр был заметно потрясен. Тренер лишь кратко сказал: "Спасибо", после чего поднялся со своего места и молча покинул зал, не отвечая на вопросы журналистов.

Этот эмоциональный момент быстро распространился в соцсетях, где футбольные болельщики и представители различных команд выразили соболезнования французскому специалисту.

Несмотря на досадное поражение, выступление ДР Конго на чемпионате мира получило положительные отзывы, ведь команда была очень близка к исторической сенсации в матче против Англии.

Тем временем английская сборная продолжит борьбу за трофей. Уже в 1/8 финала команда встретится с Мексикой. Поединок состоится 6 июля и начнется в 3:00 по киевскому времени.