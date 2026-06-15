Участник ЧМ-2026 уволил главного тренера после сокрушительного поражения

В понедельник, 15 июня, в рамках чемпионата мира-2026 состоялся матч между сборными Швеции и Туниса, в котором шведская команда одержала убедительную победу со счётом 5:1.

После матча было принято решение относительно будущего главного тренера сборной Туниса Сабри Лямуши. Об этом сообщил инсайдер Ромен Молина в социальной сети X.

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Какое решение приняли в отношении Лямуши?

Сборная Туниса уволила главного тренера после первого же матча на чемпионате мира-2026.

Французский специалист возглавил команду лишь в январе текущего года. Под его руководством Тунис демонстрировал слабые результаты, проведя 5 матчей (1 победа, 3 поражения).

Сейчас Тунис занимает последнее место в группе F. Впереди команду ждут матчи против Японии (21 июня) и Нидерландов (26 июня), которые в первом туре сыграли между собой вничью 2:2. Кто будет готовить сборную к этим решающим матчам, пока не сообщается.

Как прошел матч Швеция – Тунис?

Поединок начался с активного давления со стороны шведской сборной. Уже на 7-й минуте Ясин Аяри мощным ударом издалека открыл счет. На 30-й минуте преимущество хозяев удвоил Александр Исак, который воспользовался точным пасом от Виктора Дьокереша и завершил атаку. Перед самым перерывом, на 43-й минуте, Омар Рекик сократил отставание, удачно пробив головой после стандартного положения.

Во втором тайме инициатива полностью осталась за командой Поттера. На 59-й минуте Дьокереш воспользовался ошибкой обороны соперника и восстановил комфортное преимущество. В конце матча шведы довели счет до разгромного: на 84-й минуте отличился Маттиас Сванберг, а в компенсированное время (90+6) Аяри оформил дубль, снова забив эффектным дальним ударом.