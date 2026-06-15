Після гри було ухвалено рішення щодо майбутнього головного тренера збірної Тунісу Сабрі Лямуші. Про це повідомив інсайдер Ромейн Моліна у соцмережі X.

Дивіться також Чемпіонат світу – 2026: таблиця бомбардирів

Яке рішення прийняли стосовно Лямуші?

Збірна Тунісу звільнила головного тренера після першого ж матчу на чемпіонаті світу-2026.

Французький фахівець очолив команду лише у січні поточного року. Під його керівництвом Туніс демонстрував слабкі результати, провівши 5 матчів (1 перемога, 3 поразки).

Наразі Туніс посідає останнє місце у групі F. Попереду на команду чекають поєдинки проти Японії (21 червня) та Нідерландів (26 червня), які у першому турі зіграли між собою внічию 2:2. Хто готуватиме збірну до цих вирішальних матчів, поки не повідомляється.

Як пройшов матч Швеція – Туніс?

Поєдинок стартував із активного тиску з боку шведської збірної. Вже на 7-й хвилині Ясін Аярі потужним ударом здалеку відкрив рахунок. На 30-й хвилині перевагу господарів подвоїв Александер Ісак, який скористався точним пасом від Віктора Дьокереша та завершив атаку. Перед самою перервою, на 43-й хвилині, Омар Рекік скоротив відставання, вдало пробивши головою після стандартного положення.

У другому таймі ініціатива повністю залишилася за командою Поттера. На 59-й хвилині Дьокереш скористався помилкою оборони суперника та відновив комфортну перевагу. Наприкінці матчу шведи довели рахунок до розгромного: на 84-й хвилині відзначився Маттіас Сванберг, а в компенсований час (90+6) Аяри оформив дубль, знову забивши ефектним дальнім ударом.