Меньше, чем 50 процентов: эксперт оценил шансы сборной Украины выйти на ЧМ-2026

Сборная Украины в ноябре 2025 года сыграет решающие матчи в отборе на чемпионат мира 2026 года. Подопечные Сергея Реброва будут противостоять Франции и Исландии.

От результатов матчей зависит, выйдут ли "сине-желтые" на Мундиаль. Известный эксперт Андрей Столярчук в комментарии 24 канала высказался о сверхважных играх для сборной Украины.

Сможет ли сборная Украины выйти в плей-офф ЧМ-2026?

Эксперт оценил шансы сборной Украины на успех в квалификации на чемпионат мира. В частности, он рассказал, как нужно действовать в матче с Францией.

Я считаю, что у сборной Украины сложная задача, ведь два матча против сложных соперников. И поэтому важна стратегия, в частности, как распределить силы, поскольку одно очко в матче против Франции в корне бы изменило ситуацию, – и тогда бы нам хватило ничьей с Исландией в последнем туре. Однако далеко не факт, что даже основным составом и в свой лучший день Украина сможет взять зачетный балл в игре с Францией,

– сказал Столярчук.

Эксперт считает, что украинская команда сделает основной акцент на заключительный матч против Исландии. По его мнению, лидеры сборной получат отдых в игре с французами.

"Вполне возможно, что неудачно будут складываться обстоятельства в матче со сборной Франции, и тогда лидерам дадут отдых досрочно, или же состоятся быстрые замены ключевых игроков, если результат матча будет не в нашу пользу и вероятность достижения ничьи будет низкой", – высказался эксперт.

Столярчук думает, что подопечным Сергей Реброва будет трудно в игре с Исландией, если нужно играть на победу.

Я считаю, что нам в Рейкьявике очень повезло, забив фактически все, что били по воротам и далеко не каждый день будет такой оверперформ украинской команды, поэтому это задача не из легких,

– поделился Столярчук.

Комментатор выразил надежду относительно выхода сборной Украины на чемпионат мира.

"Я оцениваю вероятность выхода нашей команды со второго места в плей-офф в менее, чем 50 процентов. Однако будем будем держать кулаки и надеяться, что хотя бы какие-то ориентиры, очертания игры мы увидим и конечно же результат, ведь это главное", – подытожил эксперт.

Что известно о сборной Украины в отборе на ЧМ-2026?