От результатов матчей зависит, выйдут ли "сине-желтые" на Мундиаль. Известный эксперт Андрей Столярчук в комментарии 24 канала высказался о сверхважных играх для сборной Украины.
Сможет ли сборная Украины выйти в плей-офф ЧМ-2026?
Эксперт оценил шансы сборной Украины на успех в квалификации на чемпионат мира. В частности, он рассказал, как нужно действовать в матче с Францией.
Я считаю, что у сборной Украины сложная задача, ведь два матча против сложных соперников. И поэтому важна стратегия, в частности, как распределить силы, поскольку одно очко в матче против Франции в корне бы изменило ситуацию, – и тогда бы нам хватило ничьей с Исландией в последнем туре. Однако далеко не факт, что даже основным составом и в свой лучший день Украина сможет взять зачетный балл в игре с Францией,
– сказал Столярчук.
Эксперт считает, что украинская команда сделает основной акцент на заключительный матч против Исландии. По его мнению, лидеры сборной получат отдых в игре с французами.
"Вполне возможно, что неудачно будут складываться обстоятельства в матче со сборной Франции, и тогда лидерам дадут отдых досрочно, или же состоятся быстрые замены ключевых игроков, если результат матча будет не в нашу пользу и вероятность достижения ничьи будет низкой", – высказался эксперт.
Столярчук думает, что подопечным Сергей Реброва будет трудно в игре с Исландией, если нужно играть на победу.
Я считаю, что нам в Рейкьявике очень повезло, забив фактически все, что били по воротам и далеко не каждый день будет такой оверперформ украинской команды, поэтому это задача не из легких,
– поделился Столярчук.
Комментатор выразил надежду относительно выхода сборной Украины на чемпионат мира.
"Я оцениваю вероятность выхода нашей команды со второго места в плей-офф в менее, чем 50 процентов. Однако будем будем держать кулаки и надеяться, что хотя бы какие-то ориентиры, очертания игры мы увидим и конечно же результат, ведь это главное", – подытожил эксперт.
Что известно о сборной Украины в отборе на ЧМ-2026?
Сборная Украины сыграла 4 матча на групповом этапе квалификации на турнир. И теперь "сине-желтые" имеют 7 очков и занимают второе место в зачетной таблице.
Подопечные Сергея Реброва сыграют против Франции – 13 ноября, а уже через три дня встретятся с Исландией – 16 ноября.
В случае выхода с первого места Украина напрямую попадет на чемпионат мира. Если же "сине-желтые" займут второе место, то их ожидают матчи плей-офф отбора в марте 2026 года.