Від результатів матчів залежить, чи вийдуть "синьо-жовті" на Мундіаль. Відомий експерт Андрій Столярчук у коментарі 24 каналу висловився про надважливі ігри для збірної України.

Читайте також Турнірна таблиця та результати України у відборі на ЧС-2026

Чи зможе збірна України вийти у плей-оф ЧС-2026?

Експерт оцінив шанси збірної України на успіх у кваліфікації на чемпіонат світу. Зокрема, він розповів, як потрібно діяти у матчі із Францією.

Я вважаю, що у збірної України складне завдання, адже два матчі проти складних суперників. І тому важлива стратегія, зокрема, як розприділити сили, оскільке одне очко у матчі проти Франції докорінно б змінило ситуацію, – і тоді б нам вистачило нічиєї з Ісландією в останньому турі. Проте далеко не факт, що навіть основним складом і у свій найкращий день Україна зможе взяти заліковий бал у грі з Францією,

– сказав Столярчук.

Експерт вважає, що українська команда зробить основний акцент на заключний матч проти Ісландії. На його думку, лідери збірної отримають відпочинок у грі з французами.

"Цілком можливо, що невдало будуть складатися обставини у матчі зі збірною Франції, і тоді лідерам дадуть відпочинок достроково, або ж відбудуться швидкі заміни ключових гравців, якщо результат матчу буде не на нашу користь та ймовірність досягнення нічиї буде низькою", – висловився експерт.

Столярчук думає, що підопічним Сергій Реброва буде важко у грі з Ісландією, якщо потрібно грати на перемогу.

Я вважаю, що нам у Рейк'явіку дуже пощастило, забивши фактично все, що били по воротах і далеко не кожен день буде такий оверперформ української команди, тому це завдання не з легких,

– поділився Столярчук.

Коментатор висловив сподівання щодо виходу збірної України на чемпіонат світу.

"Я оцінюю ймовірність виходу нашої команди з другого місця у плей-оф у менше, ніж 50 відсотків. Однак будемо будемо тримати кулаки і сподіватися, що хоча б якісь орієнтири, обриси гри ми побачимо і звичайно ж результат, адже це головне", – підсумував експерт.

Що відомо про збірну України у відборі на ЧС-2026?