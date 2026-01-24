Сборная Украины может усилиться бразильцем из Шахтера перед матчами отбора на ЧМ-2026
- Сборная Украины может натурализовать бразильского полузащитника из Шахтера.
- Ребров хочет привлечь футболиста в марте в матчах отбора на ЧМ-2026.
Сборная Украины готовится к решающим матчам в отборе на чемпионат мира-2026. Уже в марте команду Реброва ждут одна или две игры в борьбе за путевку на Мундиаль.
Первым нашим соперником станет Швеция. Как сообщает ESPN, Сергей Ребров может усилить сборную Украины бразильским легионером из Шахтера.
Ребров натурализует бразильца?
Игрок "сине-желтых" может стать полузащитник Педриньо. 27-летний футболист не против выступать за сборную Украины и сейчас проходит процедуру получения паспорта нашей страны.
Более того, инициатива по натурализации хавбека принадлежит именно Реброву. Тренер контактировал с футболистом Шахтера и заверил, что рассчитывает на него.
Ожидается, что Педриньо уже сможет быть вызван на сбор в марте. Представители игрока и сборной занимаются необходимыми документами, чтобы успеть изменить футбольное гражданство бразильцу.
Что известно о Педриньо?
Напомним, что Педриньо стал игроком Шахтера летом 2021 года. Дончане выплатили 18 миллионов евро Бенфике за хавбека. С началом полномасштабной войны игрок покинул клуб в 2022-м.
В течение двух лет бразилец играл в аренде за Атлетико Минейро, а в 2024-м вернулся в Шахтер. В 77-ми матчах за "горняков" полузащитник оформил 11 голов и 17 ассистов. Контракт Педриньо с "горняками" действует до 2029 года.
Что ждет сборную Украины в 2026 году?
- Команда Сергея Реброва может второй раз в истории выйти на чемпионат мира. Украина попала в стыковые матчи, где должна одержать две победы для достижения результата.
- Первым нашим соперником будет Швеция. Игра состоится 26 марта в испанском городе Валенсия и стадионе клуба Леванте, сообщает сайт УАФ.
- Успех в матче против "Тре Крунур" выведет Украину в финал плей-офф. Тогда в битве за путевку на ЧМ-2026 подопечные Реброва сыграют 31 марта также в Валенсии против победителя пары Польша – Албания.
- Если Украине удастся выйти на Мундиаль, то она попадет в группу с Нидерландами, Тунисом и Японией. Сама финальная часть чемпионата мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.