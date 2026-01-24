Сборная Украины может усилиться бразильцем из Шахтера перед матчами отбора на ЧМ-2026

Сборная Украины готовится к решающим матчам в отборе на чемпионат мира-2026. Уже в марте команду Реброва ждут одна или две игры в борьбе за путевку на Мундиаль.

Первым нашим соперником станет Швеция. Как сообщает ESPN, Сергей Ребров может усилить сборную Украины бразильским легионером из Шахтера.

Ребров натурализует бразильца?

Игрок "сине-желтых" может стать полузащитник Педриньо. 27-летний футболист не против выступать за сборную Украины и сейчас проходит процедуру получения паспорта нашей страны.

Более того, инициатива по натурализации хавбека принадлежит именно Реброву. Тренер контактировал с футболистом Шахтера и заверил, что рассчитывает на него.

Ожидается, что Педриньо уже сможет быть вызван на сбор в марте. Представители игрока и сборной занимаются необходимыми документами, чтобы успеть изменить футбольное гражданство бразильцу.

Что известно о Педриньо?

Напомним, что Педриньо стал игроком Шахтера летом 2021 года. Дончане выплатили 18 миллионов евро Бенфике за хавбека. С началом полномасштабной войны игрок покинул клуб в 2022-м.

В течение двух лет бразилец играл в аренде за Атлетико Минейро, а в 2024-м вернулся в Шахтер. В 77-ми матчах за "горняков" полузащитник оформил 11 голов и 17 ассистов. Контракт Педриньо с "горняками" действует до 2029 года.

Что ждет сборную Украины в 2026 году?