Сборная Украины опустилась в рейтинге ФИФА: на каком месте команда Реброва

В конце января сайт ФИФА обновил свой рейтинг сборных мира, сообщает 24 Канал. Украина за это время не проводила матчей, но все равно изменила свое место.
По теме Ребров принял решение относительно участия Ярмоленко в матчах сборной Украины
Какое место у Украины?
Команда Сергея Реброва потеряла две позиции и оказалась на 30-м месте. Причиной изменения мест стал недавний Кубок Африки, который выиграла сборная Сенегала.
Нашу команду обошли Нигерия и Алжир, которые высоко забрались в плей-офф. Алжирцы добрались до четвертьфинала, а "Суперорлы" заняли третье место на КАН.
Рейтинг сборных ФИФА:
- Испания – 1877,18
- Аргентина – 1873,33
- Франция – 1870,00
- Англия – 1834,12
- Бразилия – 1760,46
- Португалия – 1760,38
- Нидерланды – 1756,27
- Марокко – 1736,57
- Бельгия – 1730,71
- Германия – 1724,15
- Хорватия – 1716,88
- Сенегал – 1706,83
- Италия – 1702,06
- Колумбия – 1701,30
- США – 1681,88
..
- 26 Нигерия – 1581,55
- 27. Австралия – 1574,01
- 28. Алжир – 1560,91
- 29. Канада – 1559,15
- 30. Украина – 1557,47
- 31. Египет – 1556,71
- 32. Норвегия – 1553,14
Существенный прогресс покорился сборным Нигерии и Камеруна (+12 мест), а также финалистам турнира Марокко и Сенегала. Хозяева КАН добавили три позиции и ворвались в топ-десятку.
В свою очередь чемпион Африки Сенегал поднялся на семь ступенек. Лидером рейтинга ФИФА остается сборная Испании, которая совсем немного опережает Аргентину и Францию.
Что ждет сборную Украины в 2026 году?
- Команда Сергея Реброва может второй раз в истории выйти на чемпионат мира. Украина попала в стыковые матчи, где должна одержать две победы для достижения результата.
- Первым нашим соперником будет Швеция. Игра состоится 26 марта в испанском городе Валенсия и стадионе клуба Леванте, сообщает сайт УАФ.
- Успех в матче против "Тре Крунур" выведет Украину в финал плей-офф. Тогда в битве за путевку на ЧМ-2026 подопечные Реброва сыграют 31 марта также в Валенсии против победителя пары Польша – Албания.
- Если Украине удастся выйти на Мундиаль, то она попадет в группу с Нидерландами, Тунисом и Японией. Сама финальная часть чемпионата мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.