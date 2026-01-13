Полуфинал плей-офф пройдет 26 марта и наша сборная будет играть против Швеции. В случае победы Украину ждет финальная битва за место на ЧМ-2026 против Польши или Албании 31 марта, сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста Игоря Циганыка.

Будет ли играть Ярмоленко в сборной?

Тренерский штаб уже подбирает игроков, которые могут поехать на мартовский сбор. Ожидалось, что среди кандидатов будет и опытный вингер Динамо Андрей Ярмоленко.

Однако Игорь Циганык рассказал, что тренерский штаб сборной не видит 36-летнего игрока в национальной команде. Похоже, что Андрей уже отыграл свои последние матчи за "сине-желтых".

Когда Андрей в последний раз играл за сборную Украины?

Возможно, ситуация еще изменится в ближайшие два месяца. Однако в последнее время Ребров не раз игнорировал Ярмоленко. Последний раз игрок Динамо получил вызов в национальную команду в марте 2025 года.

Тогда Ярмоленко отыграл лишь одну минуту в матче против Бельгии. Последний раз в стартовый состав футболист попадал еще в сентябре 2024 года в матче против Чехии в Лиге наций.

Отметим, что Андрей является одним из лучших игроков сборной Украины в истории. В 125 матчах вингер оформил 46 голов и 26 ассистов. Он является лучшим ассистентом команды и вторым в рейтинге бомбардиров после Андрея Шевченко (48 мячей).

Как Украине попасть на чемпионат мира-2026?