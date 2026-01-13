Полуфинал плей-офф пройдет 26 марта и наша сборная будет играть против Швеции. В случае победы Украину ждет финальная битва за место на ЧМ-2026 против Польши или Албании 31 марта, сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста Игоря Циганыка.
Будет ли играть Ярмоленко в сборной?
Тренерский штаб уже подбирает игроков, которые могут поехать на мартовский сбор. Ожидалось, что среди кандидатов будет и опытный вингер Динамо Андрей Ярмоленко.
Однако Игорь Циганык рассказал, что тренерский штаб сборной не видит 36-летнего игрока в национальной команде. Похоже, что Андрей уже отыграл свои последние матчи за "сине-желтых".
Когда Андрей в последний раз играл за сборную Украины?
Возможно, ситуация еще изменится в ближайшие два месяца. Однако в последнее время Ребров не раз игнорировал Ярмоленко. Последний раз игрок Динамо получил вызов в национальную команду в марте 2025 года.
Тогда Ярмоленко отыграл лишь одну минуту в матче против Бельгии. Последний раз в стартовый состав футболист попадал еще в сентябре 2024 года в матче против Чехии в Лиге наций.
Отметим, что Андрей является одним из лучших игроков сборной Украины в истории. В 125 матчах вингер оформил 46 голов и 26 ассистов. Он является лучшим ассистентом команды и вторым в рейтинге бомбардиров после Андрея Шевченко (48 мячей).
Как Украине попасть на чемпионат мира-2026?
- Наша национальная команда заняла вторую позицию в группе D европейского отбора на ЧМ-2026. Украина получила 10 очков в квартете с Францией, Исландией и Азербайджаном.
- Благодаря этому подопечные Реброва получили право сыграть в раунде плей-офф. Украине нужно будет обыграть Швецию, а также Польшу или Албанию. Согласно статистическому порталу Football Meets Data, сборная Украины имеет 42% шансов на выход на Мундиаль.
- Финальная часть ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Там наша сборная попадет в группу к Нидерландам, Японии и Тунису.