Півфінал плей-оф пройде 26 березня і наша збірна гратиме проти Швеції. В разі перемоги на Україну чекає фінальна битва за місце на ЧС-2026 проти Польщі або Албанії 31 березня, повідомляє 24 Канал з посиланням на журналіста Ігоря Циганика.

Чи гратиме Ярмоленко в збірній?

Тренерський штаб вже підбирає гравців, які можуть поїхати на березневий збір. Очікувалось, що серед кандидатів буде і досвідчений вінгер Динамо Андрій Ярмоленко.

Проте Ігор Циганик розповів, що тренерський штаб збірної не бачить 36-річного гравця у національній команді. Схоже, що Андрій вже відіграв свої останні матчі за "синьо-жовтих".

Коли Андрій востаннє грав за збірну України?

Можливо, ситуація ще зміниться у найближчі два місяці. Проте останнім часом Ребров не раз ігнорував Ярмоленка. Востаннє гравець Динамо отримав виклик у національну команду у березні 2025 року.

Тоді Ярмоленко відіграв лише одну хвилину в матчі проти Бельгії. Востаннє у стартовий склад футболіст потрапляв ще у вересні 2024 року в матчі проти Чехії в Лізі націй.

Відзначимо, що Андрій є одним з найкращих гравців збірної України в історії. У 125 матчах вінгер оформив 46 голів та 26 асистів. Він є найкращим асистентом команди та другим в рейтингу бомбардирів після Андрія Шевченка (48 м'ячів).

