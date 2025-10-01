Наставник сборной Украины не сможет рассчитывать на трех игроков основы из-за травм. Двое из них не могут восстановиться от повреждений еще с августа.

Сборная Украины готовится к важным октябрьским матчам в рамках квалификации на чемпионат мира-2026. К сожалению, Сергей Ребров не сможет рассчитывать на сильнейших игроков, сообщает 24 Канал со ссылкой на futbolfantasy.

Что с Цыганковым?

Есть большая вероятность, что ближайший сбор пропустит Виктор Цыганков. Вингер Жироны пропустил сентябрьские матчи "сине-желтых" и до сих пор не оправился от травмы.

Виктор работает в общей группе, но тренерский штаб ограничил нагрузку на него. Цыганков должен пропустить матч 8 тура чемпионата против Валенсии.



Виктор Цыганков продолжает страдать от травм / фотоGetty Images

Также Мичел выступает против вызова вингера в сборную, ведь это может помешать полноценному восстановлению игрока. Отметим, что Цыганков в последний раз выходил на поле еще 24 августа, после чего пропустил пять матчей подряд.

Без нападающего

На этом проблемы сборной не завершаются. Издание Sport24.gr сообщает, что до октябрьского сбора не успеет восстановиться нападающий Олимпиакоса Роман Яремчук.



Роман Яремчук еще не сыграл ни одного матча в сезоне 2025-2026 / фото Getty Images

Украинец также получил повреждение еще в августе и пропустил семь игр пирейского клуба. Тренер команды Хосе Луис Мендилибар рассчитывал на возвращение Романа к игре против ПАОКа (5 октября).

Однако возвращение Яремчука откладывается еще на несколько недель. Форвард не сыграл еще ни одного матча в текущем сезоне, тогда как на счету Цыганкова один ассист в двух матчах за Жирону.

Зинченко вылетел

Кроме того, есть ощутимая потеря и в полузащите. По информации ТаТоТаке, Александр Зинченко также не поможет сборной Украины в октябрьских играх из-за травмы приводящей мышцы.



Александр Зинченко стал игроком основы в Ноттингем Форест / фото Getty Images

Ее игрок Ноттингем Форест получил в матче против Сандерленда в АПЛ. Напомним, что в сентябре украинец отыграл в старте в обоих матчах за сборную, а также провел четыре полных игры подряд в составе "лесников".

Сборная Украины в отборе на ЧМ-2026