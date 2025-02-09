В субботу, 8 февраля, в Ванкувере начались Игры непокоренных-2025. уже сразу после церемонии открытия начались первые соревнования, пишет 24 канал.

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Первая победа Украины на турнире

По результатам жребия Украина попала в группу С вместе с Колумбией, Великобританией и командой из афганских воинов.

Первый баскетбольный матч Украина сыграла с Колумбией. Игра состояла из двух четвертей по 10 минут в каждой. Еще в первой четверти Украина получила преимущество, которое смогла удержать до конца поединка.

Матч закончился со счетом 12:6 в пользу сборной Украины.

Отметим, что следующий матч с Украина сыграет против Афганистана. Он состоится 9 февраля в 18:20 по киевскому времени.