Украинские баскетболисты одержали историческую победу в рамках подготовки к отборочным матчам чемпионата мира-2027. Команда Айнарса Багатскиса в Шяуляе обыграла сборную Литвы, в составе которой выступал ряд звездных игроков, сообщает 24 Канал.

Смотрите также : Мобилизация баскетболистов и игра под обстрелами: интервью Сергея Лищука о сенсационном БК "Ровно"

Литва – Украина 92:96 (27:23, 28:32, 19:22, 18:19)

Эта победа стала первой для Украины над сборной Литвы за всю историю противостояний. В предыдущих шести матчах, как товарищеских, так и официальных, украинцы уступали сопернику.

Самым результативным в составе украинской команды стал форвард "Юта Джаз" Святослав Михайлюк, набравший 26 очков. Еще 24 очка в активе сборной записал Александр Ковляр из черногорского "Будучности".

Несмотря на статус контрольного матча, литовцы вышли на площадку далеко не в экспериментальном составе. На паркет вышли представители НБА Матас Бузелис ("Чикаго Буллз"), Йонас Валанчюнас ("Денвер Наггетс") и Каспарас Якучионис ("Майами Хит"). Самым результативным игроком встречи стал Ажуолас Тубелис из "Жальгириса", набравший 28 очков.

Решающие матчи уже в начале июля

Для украинской сборной эта победа стала отличным ответом после драматического поражения от Анголы (92:93) в предыдущем спарринге.

Уже вскоре команду ждут официальные матчи отбора на чемпионат мира. 2 июля украинцы сыграют против Грузии, а 5 июля встретятся с Данией. Для выхода в решающий раунд квалификации "сине-желтым" достаточно одержать одну победу в двух матчах.