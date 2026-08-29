Украинцы мощно начали матч и сумели создать комфортный запас очков. Во второй половине команда Айнарса Багатскиса еще больше увеличила преимущество, однако едва не позволила сопернику совершить камбэк, сообщает 24 Канал.

Отборочный турнир ЧМ-2027: Украина – Греция 82:76 (24:19, 16:18, 24:22, 18:17)

С самого начала "сине-желтые" действовали уверенно и завершили первую четверть с преимуществом в пять очков – 24:19. Греки ответили во второй десятиминутке, но на большой перерыв команды ушли при счете 40:37 в пользу Украины.

После перерыва украинская сборная вновь начала наращивать преимущество. В третьей четверти подопечные Багатскиса набрали 24 очка и перед заключительным отрезком имели преимущество +5 – 64:59.

В четвертой десятиминутке украинцы провели мощный отрезок, а благодаря точным трехочковым броскам преимущество выросло до 13 очков. За четыре минуты до финальной сирены Украина вела уже на 14 очков и, казалось, спокойно доведет матч до победы.

Однако концовка оказалась нервной. Украинцы допустили несколько ошибок, почему греки воспользовались ими и сократили отставание до шести очков. Но в решающие секунды "сине-желтые" выстояли и довели игру до победы – 82:76.

Обзор матча Украина – Греция: смотрите видео

Ковляр – самый результативный, Украина возглавила группу

Главной ударной силой украинской команды стал Александр Ковляр. Защитник набрал 18 очков и добавил к ним шесть подборов, став самым результативным игроком матча.

Еще 13 очков и четыре результативные передачи записал в свой актив Святослав Михайлюк.

Эта победа стала исторической для украинского баскетбола – наша сборная впервые в официальном матче обыграла Грецию.

После этой победы Украина набрала 12 очков и временно вышла на первое место в группе. Следующий матч отборочного турнира к ЧМ-2027 команда Багатскиса проведет против Черногории в понедельник, 31 августа. Начало встречи – в 21:30 по киевскому времени.