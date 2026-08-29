Українці потужно розпочали поєдинок і зуміли створити комфортний запас очок. У другій половині команда Айнарса Багатскіса ще більше збільшила перевагу, однак ледь не дозволила супернику здійснити камбек, передає 24 Канал.

Кваліфікація ЧС-2027: Україна – Греція – 82:76 (24:19, 16:18, 24:22, 18:17)

Від самого старту "синьо-жовті" діяли впевнено та завершили першу чверть із перевагою у п'ять очок – 24:19. Греки відповіли у другій десятихвилинці, але на велику перерву команди пішли за рахунку 40:37 на користь України.

Після відпочинку українська збірна знову почала нарощувати перевагу. У третій чверті підопічні Багатскіса набрали 24 очки та перед заключним відрізком мали перевагу +5 – 64:59.

У четвертій десятихвилинці українці видали потужний відрізок, а завдяки влучним триочковим кидкам перевага зросла до 13 очок. За чотири хвилини до фінальної сирени Україна вигравала вже 14 пунктів і, здавалося, спокійно доведе матч до перемоги.

Однак кінцівка виявилася нервовою. Українці припустилися кількох помилок, чим скористалися греки та скоротили відставання до шести очок. Та у вирішальні секунди "синьо-жовті" вистояли й довели гру до перемоги – 82:76.

Огляд матчу Україна – Греція: дивіться відео

Ковляр – найрезультативніший, Україна очолила групу

Головною ударною силою української команди став Олександр Ковляр. Захисник набрав 18 очок і додав до них шість підбирань, ставши найрезультативнішим гравцем матчу.

Ще 13 очок і чотири результативні передачі записав до свого активу Святослав Михайлюк.

Ця перемога стала історичною для українського баскетболу – наша збірна вперше в офіційному матчі здолала Грецію.

Після успіху Україна набрала 12 очок і тимчасово вийшла на перше місце у групі. Наступний матч відбору на ЧС-2027 команда Багатскіса проведе проти Чорногорії у понеділок, 31 серпня. Початок зустрічі – о 21:30 за київським часом.