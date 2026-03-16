Антирекорд за 20 лет: Украина провалила сезон и потеряла квоту в женском биатлоне

За один этап до конца сезона 2025/2026 в биатлоне женская сборная Украины потеряла возможность сохранить квоту в личных гонках. Плохой результат в зачете Кубка наций лишит наших спортсменок одной позиции в заявке.

Из-за провалов в спринте и неубедительных выступлений в смешанных эстафетах на этапе Кубка мира в эстонском Отепяя Украина уже не имеет математических шансов подняться на 10-е место, пишет Суспільне Спорт.

Какова позиция Украины в Кубке наций по биатлону?

Перед стартом этапа в Отепяя женская команда Украины занимала 14-ю строчку и отставала на 424 очка от Словакии, которая была 10-й.

Фактически именно гонки в Эстонии решали судьбу распределения квот на следующий сезон, потому что на заключительном этапе в Холменколлене в зачет Кубка наций пойдут только спринты.

К сожалению, провал наших девушек в спринте поставил крест на мечтах о топ-десятке. Кристина Дмитренко была лучшей аж на 57-ой позиции. Девятая позиция в сингл-миксте и 10 место в классической смешанной эстафете тоже не улучшили ситуацию.

В итоге Украина осталась 14-й, а на 10-й строчке теперь оказалась команда Польши. При этом отрыв женской польской сборной составляет 544 очка.

Даже если произойдет чудо, и три украинки финишируют на пьедестале почета в Норвегии, то набранных баллов все равно не хватит для того, чтобы взлететь на 10-ю строчку.

Какой будет квота Украины в следующем сезоне?

Украина сможет заявить 4 спортсменки – это худший показатель за последние 21 год. Последний раз настолько малым было представительство Украины в женском биатлоне в личных гонках аж в сезоне 2005/2006.

Украинская квота в женских личных гонках: