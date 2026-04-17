Даже без Мундиаля: сборная Украины установила рекорд в Европе по уровню поддержки

Украинская футбольная национальная сборная не выполнила задачу по попаданию на чемпионат мира. Но даже при таких условиях главная команда пользуется среди своих соотечественников беспрецедентным доверием и поддержкой.

Технический директор Украинской ассоциации футбола Игорь Дедышин на конгрессе УАФ обнародовал данные относительно того, как фаны смотрят матчи сборной и болеют за нее. Статистика говорит о том, что с каждым годом "сине-желтые" становятся только популярнее, сообщает 24 Канал.

Как украинцы поддерживают свою сборную?

По словам Дедышина, 90% населения Украины в опросе отметило, что следит за футбольной сборной и поддерживает ее во время матчей. Для Европы это, как отмечают в УАФ, практически уникальный показатель: обычно национальная команда интересует значительно меньшую долю граждан, а уровень поддержки достигает разве что 65-70%.

Подтверждают преданность украинцев главной команде и телевизионные рейтинги. Если в 2023 году общее количество зрителей матчей сборной Украины на ОТТ-платформе Megogo и линейных телеканалах составляла менее 12 миллионов, то уже в 2024-м цифры выросли очень стремительно – до 16,7 миллиона.

В 2025-м сборная приковывала еще больше внимания, а плей-офф Лиги Наций, товарищеские матчи в Америке и групповой этап отбора на чемпионат мира посмотрели 17,4 миллиона украинцев.

Что ждет сборную Украины в 2026 году?