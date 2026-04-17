Технічний директор Української асоціації футболу Ігор Дедишин на конгресі УАФ оприлюднив дані щодо того, як фани дивляться матчі збірної і вболівають за неї. Статистика говорить про те, що з кожним роком "синьо-жовті" стають тільки популярнішими, повідомляє 24 Канал.

Як українці підтримують свою збірну?

За словами Дедишина, 90% населення України в опитуванні зазначило, що стежить за футбольною збірною і підтримує її під час матчів. Для Європи це, як зазначають в УАФ, практично унікальний показник: зазвичай національна команда цікавить значно меншу частку громадян, а рівень підтримки сягає хіба що 65-70%.

Підтверджують відданість українців головній команді і телевізійні рейтинги. Якщо у 2023 році загальна кількість глядачів матчів збірної України на ОТТ-платформі Megogo та лінійних телеканалах становила менше 12 мільйонів, то вже у 2024-ому цифри зросли дуже стрімко – аж до 16,7 мільйона.

У 2025-ому збірна приковувала ще більше уваги, а плей-оф Ліги Націй, товариські матчі в Америці та груповий етап відбору на чемпіонат світу переглянули 17,4 мільйона українців.

Що чекає на збірну України у 2026 році?