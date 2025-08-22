Национальная сборная Украины уже 23 года радует фанатов положительными и не всегда эмоциями. Вспоминаем всех тренеров, которые руководили командой за годы независимости.

Уже в это воскресенье, 24 августа, Украина отпразднует свой 34-ый День независимости. Уже через год после выхода из состава СССР свой первый матч в истории провела и сборная Украины по футболу, сообщает 24 Канал.

Сколько тренеров было у сборной Украины?

Дебютная игра состоялась 29 апреля 1992 года. В Ужгороде команда Виктора Прокопенко проиграла Венгрии (1:3). С тех пор со сборной поработали аж 13 тренеров.

Больше всего времени во главе команды провел Олег Блохин. Он единственный, кому удалось дважды возглавить сборную Украины. Легенда Динамо возил команду на ЧМ-2006, где сумел добраться до четвертьфинала.

Также Блохин был главным тренером на домашнем Евро-2012. За две каденции он был наставником сборной Украины на протяжении более чем 2000 дней. Чуть меньше пробыл на своем посту Андрей Шевченко (1842 дня), но в течение одной каденции.

Все тренеры сборной Украины в истории:

№ ТРЕНЕР НАЧАЛО КОНЕЦ ДНЕЙ МАТЧЕЙ % ПОБЕД 1 Виктор Прокопенко 03.03.1992 16.09.1992 197 3 0,0% 2 Олег Базилевич 12.11.1992 21.09.1994 678 11 36,4% 3 Анатолий Коньков 05.01.1995 08.12.1995 337 7 42,9% 4 Йожеф Сабо 27.12.1995 31.12.1999 1465 32 46,9% 5 Валерий Лобановский 02.03.2000 15.11.2001 623 18 33,3% 6 Леонид Буряк 14.12.2001 10.09.2003 635 19 26,3% 7 Олег Блохин 18.09.2003 06.12.2007 1540 46 45,7% 8 Алексей Михайличенко 11.01.2008 30.11.2009 689 21 57,1% 9 Мирон Маркевич 01.02.2010 21.08.2010 210 4 75,0% 10 Олег Блохин 21.04.2011 25.09.2012 523 18 38,9% 11 Михаил Фоменко 26.12.2012 23.06.2016 1275 37 64,9% 12 Андрей Шевченко 15.07.2016 31.07.2021 1842 52 49,0% 13 Александр Петраков 17.11.2021 31.12.2022 423 15 46,7% 14 Сергей Ребров 07.06.2023 --- 808 23 47,8%

При этом эта цифра не учитывает исполняющих обязанности наставников. Дважды на временной основе сборной Украины руководили тренерские тандемы, в которые входил Николай Павлов. Еще шесть тренеров работали в статусе и.о.

Список исполняющих обязанности тренеров сборной Украины:

№ И.О. ТРЕНЕРА НАЧАЛО КОНЕЦ МАТЧЕЙ СТАТИСТИКА 1 Николай Павлов / Леонид Ткаченко 26.10.1992 28.10.1992 1 +0 =1 –1 2 Николай Павлов / Владимир Мунтян 09.09.1994 13.09.1994 2 +0 =0 –2 3 Йожеф Сабо 24.09.1994 13.11.1994 2 +1 =1 –0 4 Юрий Калитвинцев 25.08.2010 21.04.2011 8 +1 =5 –2 5 Андрей Баль 06.10.2012 19.10.2012 2 +0 =1 –1 6 Александр Заваров 14.11.2012 14.11.2012 1 +1 =0 –1 7 Александр Петраков 18.08.2021 17.11.2021 7 +2 =5 –0 8 Руслан Ротань 28.02.2023 06.06.2023 1 +0 =0 –1

Напомним, что в сентябре этого года сборная Украины стартует в квалификации на чемпионат мира-2026. Команда Сергея Реброва попала в группу с Францией, Исландией и Азербайджаном.