22 августа, 18:21
12

История сборной Украины по футболу: сколько тренеров возглавляли национальную команду

Анатолий Дерека
Основные тезисы
  • Национальная сборная Украины по футболу за годы независимости имела 13 тренеров.

  • Только Олегу Блохину удалось дважды возглавить национальную команду.

     

Национальная сборная Украины уже 23 года радует фанатов положительными и не всегда эмоциями. Вспоминаем всех тренеров, которые руководили командой за годы независимости.

Уже в это воскресенье, 24 августа, Украина отпразднует свой 34-ый День независимости. Уже через год после выхода из состава СССР свой первый матч в истории провела и сборная Украины по футболу, сообщает 24 Канал.

Сколько тренеров было у сборной Украины?

Дебютная игра состоялась 29 апреля 1992 года. В Ужгороде команда Виктора Прокопенко проиграла Венгрии (1:3). С тех пор со сборной поработали аж 13 тренеров.

Больше всего времени во главе команды провел Олег Блохин. Он единственный, кому удалось дважды возглавить сборную Украины. Легенда Динамо возил команду на ЧМ-2006, где сумел добраться до четвертьфинала.

Также Блохин был главным тренером на домашнем Евро-2012. За две каденции он был наставником сборной Украины на протяжении более чем 2000 дней. Чуть меньше пробыл на своем посту Андрей Шевченко (1842 дня), но в течение одной каденции.

Все тренеры сборной Украины в истории:

ТРЕНЕР

НАЧАЛО

КОНЕЦ

ДНЕЙ

МАТЧЕЙ

% ПОБЕД

1

Виктор Прокопенко

03.03.1992

16.09.1992

197

3

0,0%

2

Олег Базилевич

12.11.1992

21.09.1994

678

11

36,4%

3

Анатолий Коньков

05.01.1995

08.12.1995

337

7

42,9%

4

Йожеф Сабо

27.12.1995

31.12.1999

1465

32

46,9%

5

Валерий Лобановский

02.03.2000

15.11.2001

623

18

33,3%

6

Леонид Буряк

14.12.2001

10.09.2003

635

19

26,3%

7

Олег Блохин

18.09.2003

06.12.2007

1540

46

45,7%

8

Алексей Михайличенко

11.01.2008

30.11.2009

689

21

57,1%

9

Мирон Маркевич

01.02.2010

21.08.2010

210

4

75,0%

10

Олег Блохин

21.04.2011

25.09.2012

523

18

38,9%

11

Михаил Фоменко

26.12.2012

23.06.2016

1275

37

64,9%

12

Андрей Шевченко

15.07.2016

31.07.2021

1842

52

49,0%

13

Александр Петраков

17.11.2021

31.12.2022

423

15

46,7%

14

Сергей Ребров

07.06.2023

---

808

23

47,8%

При этом эта цифра не учитывает исполняющих обязанности наставников. Дважды на временной основе сборной Украины руководили тренерские тандемы, в которые входил Николай Павлов. Еще шесть тренеров работали в статусе и.о.

Список исполняющих обязанности тренеров сборной Украины:

И.О. ТРЕНЕРА

НАЧАЛО

КОНЕЦ

МАТЧЕЙ

СТАТИСТИКА

1

Николай Павлов / Леонид Ткаченко

26.10.1992

28.10.1992

1

+0 =1 –1

2

Николай Павлов / Владимир Мунтян

09.09.1994

13.09.1994

2

+0 =0 –2

3

Йожеф Сабо

24.09.1994

13.11.1994

2

+1 =1 –0

4

Юрий Калитвинцев

25.08.2010

21.04.2011

8

+1 =5 –2

5

Андрей Баль

06.10.2012

19.10.2012

2

+0 =1 –1

6

Александр Заваров

14.11.2012

14.11.2012

1

+1 =0 –1

7

Александр Петраков

18.08.2021

17.11.2021

7

+2 =5 –0

8

Руслан Ротань

28.02.2023

06.06.2023

1

+0 =0 –1

Напомним, что в сентябре этого года сборная Украины стартует в квалификации на чемпионат мира-2026. Команда Сергея Реброва попала в группу с Францией, Исландией и Азербайджаном.