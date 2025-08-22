История сборной Украины по футболу: сколько тренеров возглавляли национальную команду
- Национальная сборная Украины по футболу за годы независимости имела 13 тренеров.
Только Олегу Блохину удалось дважды возглавить национальную команду.
Национальная сборная Украины уже 23 года радует фанатов положительными и не всегда эмоциями. Вспоминаем всех тренеров, которые руководили командой за годы независимости.
Уже в это воскресенье, 24 августа, Украина отпразднует свой 34-ый День независимости. Уже через год после выхода из состава СССР свой первый матч в истории провела и сборная Украины по футболу, сообщает 24 Канал.
Сколько тренеров было у сборной Украины?
Дебютная игра состоялась 29 апреля 1992 года. В Ужгороде команда Виктора Прокопенко проиграла Венгрии (1:3). С тех пор со сборной поработали аж 13 тренеров.
Больше всего времени во главе команды провел Олег Блохин. Он единственный, кому удалось дважды возглавить сборную Украины. Легенда Динамо возил команду на ЧМ-2006, где сумел добраться до четвертьфинала.
Также Блохин был главным тренером на домашнем Евро-2012. За две каденции он был наставником сборной Украины на протяжении более чем 2000 дней. Чуть меньше пробыл на своем посту Андрей Шевченко (1842 дня), но в течение одной каденции.
Все тренеры сборной Украины в истории:
|
№
|
ТРЕНЕР
|
НАЧАЛО
|
КОНЕЦ
|
ДНЕЙ
|
МАТЧЕЙ
|
% ПОБЕД
|
1
|
Виктор Прокопенко
|
03.03.1992
|
16.09.1992
|
197
|
3
|
0,0%
|
2
|
Олег Базилевич
|
12.11.1992
|
21.09.1994
|
678
|
11
|
36,4%
|
3
|
Анатолий Коньков
|
05.01.1995
|
08.12.1995
|
337
|
7
|
42,9%
|
4
|
Йожеф Сабо
|
27.12.1995
|
31.12.1999
|
1465
|
32
|
46,9%
|
5
|
Валерий Лобановский
|
02.03.2000
|
15.11.2001
|
623
|
18
|
33,3%
|
6
|
Леонид Буряк
|
14.12.2001
|
10.09.2003
|
635
|
19
|
26,3%
|
7
|
Олег Блохин
|
18.09.2003
|
06.12.2007
|
1540
|
46
|
45,7%
|
8
|
Алексей Михайличенко
|
11.01.2008
|
30.11.2009
|
689
|
21
|
57,1%
|
9
|
Мирон Маркевич
|
01.02.2010
|
21.08.2010
|
210
|
4
|
75,0%
|
10
|
Олег Блохин
|
21.04.2011
|
25.09.2012
|
523
|
18
|
38,9%
|
11
|
Михаил Фоменко
|
26.12.2012
|
23.06.2016
|
1275
|
37
|
64,9%
|
12
|
Андрей Шевченко
|
15.07.2016
|
31.07.2021
|
1842
|
52
|
49,0%
|
13
|
Александр Петраков
|
17.11.2021
|
31.12.2022
|
423
|
15
|
46,7%
|
14
|
Сергей Ребров
|
07.06.2023
|
---
|
808
|
23
|
47,8%
При этом эта цифра не учитывает исполняющих обязанности наставников. Дважды на временной основе сборной Украины руководили тренерские тандемы, в которые входил Николай Павлов. Еще шесть тренеров работали в статусе и.о.
Список исполняющих обязанности тренеров сборной Украины:
|
№
|
И.О. ТРЕНЕРА
|
НАЧАЛО
|
КОНЕЦ
|
МАТЧЕЙ
|
СТАТИСТИКА
|
1
|
Николай Павлов / Леонид Ткаченко
|
26.10.1992
|
28.10.1992
|
1
|
+0 =1 –1
|
2
|
Николай Павлов / Владимир Мунтян
|
09.09.1994
|
13.09.1994
|
2
|
+0 =0 –2
|
3
|
Йожеф Сабо
|
24.09.1994
|
13.11.1994
|
2
|
+1 =1 –0
|
4
|
Юрий Калитвинцев
|
25.08.2010
|
21.04.2011
|
8
|
+1 =5 –2
|
5
|
Андрей Баль
|
06.10.2012
|
19.10.2012
|
2
|
+0 =1 –1
|
6
|
Александр Заваров
|
14.11.2012
|
14.11.2012
|
1
|
+1 =0 –1
|
7
|
Александр Петраков
|
18.08.2021
|
17.11.2021
|
7
|
+2 =5 –0
|
8
|
Руслан Ротань
|
28.02.2023
|
06.06.2023
|
1
|
+0 =0 –1
Напомним, что в сентябре этого года сборная Украины стартует в квалификации на чемпионат мира-2026. Команда Сергея Реброва попала в группу с Францией, Исландией и Азербайджаном.