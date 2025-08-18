Уже в ближайшее воскресенье, 24 августа, Украина будет праздновать свой 34-й День независимости. Накануне праздника 24 Канал предлагает вспомнить все выступления нашей футбольной сборной на чемпионатах Европы.

По теме Казак Иван Сирко и патриотический лозунг: УАФ презентовала новый автобус сборной Украины

Наша команда начала выступать на международной арене еще в 1992 году. Однако выходы на Евро долгое время были для нее несбыточной мечтой. Дебюта на турнире пришлось ждать аж 20 лет.

ЕВРО-2012

Причем на свой первый чемпионат Европы Украина попала без отбора. В 2007 году УЕФА отдала Польше и нашей стране право проводить Евро-2012, а хозяева соревнования попадают на него напрямую.

Впрочем, группа "сине-желтым" выпала непростая. Кроме крепкой Швеции, наша команда должна была сыграть еще с Англией и Францией. Первый матч со скандинавами в Киеве завершился волевой победой команды Блохина (2:1). На гол Ибрагимовича Украина ответила дублем Шевченко.



Андрей Шевченко забил свои два последних гола за сборную Украины на Евро-2012 / фото Getty Images

А вот матчи против Франции и Англии в Донецке оставили нас без очков – 0:2 и 0:1 соответственно. Болью для фанатов остается ошибочно отмененный гол Девича в ворота англичан. Судья не заметил, как мяч пересек линию ворот. Но, ради справедливости, перед этим моментом Милевский находился в офсайде.

Матчи Украины на Евро-2012:

Украина – Швеция 2:1 (Шевченко, 55, 61 – Ибрагимович, 52)

Украина – Франция 0:2 (Менез, 53, Кабай, 56)

Украина – Англия 0:1 (Руни, 48)

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Англия 2 1 0 5-3 7 2 Франция 1 1 1 3-3 4 3 Украина 1 0 2 2-4 3 4 Швеция 1 0 2 5-5 3

ЕВРО-2016

Следующее Евро проходило во Франции и ознаменовалось расширением турнира – с 16 до 24-х команд. Но даже с этим наша команда имела проблемы с выходом на ЧЕ. В отборочной группе Украина уступила Испании и Словакии, но в стыковых встречах одолела Словению.

На этот раз соперники на Евро были легче, чем в 2012-м. Кроме чемпионов мира немцев, в нашей группе были поляки и дебютант Евро Северная Ирландия. К сожалению, пройти в плей-офф подопечным Фоменко не суждено было. Более того, наша команда провалилась, не набрав ни одного очка.



Украина провалила выступления на Евро во Франции / фото 24 Канала

Поражение от немцев можно было списать на силу оппонента, но против североирландцев и поляков Украина вообще не впечатлила. А жирной точкой в провале стала замена Зозули на предателя Тимощука на последней минуте матча с Польшей.

Матчи Украины на Евро-2016:

Украина – Германия 0:2 (Мустафи, 19, Швайнштайгер, 90+2)

Украина – Северная Ирландия 0:2 (Маколи, 49, Макгинн, 90+6)

Украина – Польша 0:1 (Блащиковски, 54)

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Германия 2 1 0 3-0 7 2 Польша 2 1 0 2-0 7 3 Северная Ирландия 1 0 2 2-2 3 4 Украина 0 0 3 5-5 0

ЕВРО-2020

В конце концов после двух провалов Украине удалось достичь прорыва на чемпионате Европы в 2021 году. Команда под руководством Андрея Шевченко феерично выступила в квалификации, выиграв группу с мощными португальцами и сербами.

Сам Евро сместили на год из-за пандемии коронавируса. На самом турнире "сине-желтые" уже не были такими яркими, но результата добились. Украина дала бой нидерландцами, вырвала победу над Северной Македонией и уступила Австрии в группе.



На Евро-2020 Украина выдала лучшее выступление на турнире / фото Getty Images

Несмотря на третье место в квартете, "сине-желтым" удалось квалифицироваться в плей-офф. Там фортуна улыбнулась нашей команде, выдав в соперники более-менее посильную Швецию. В первом тайме команды обменялись голами.

Читайте также Календарь матчей сборной Украины по футболу: когда и с кем сыграет в 2025 году

Решающим же стал дебютный гол Довбыка на 120-й минуте. Сборная Украины впервые попала в четвертьфинал Евро, но там была бессильна против сильной Англии (0:4).

Матчи Украины на Евро-2020:

Украина – Нидерланды 2:3 (Ярмоленко, 75, Яремчук, 79 – Вейналдум, 52, Вегхорст, 58, Думфрис, 85)

Украина – Северная Македония 2:1 (Ярмоленко, 29, Яремчук, 34 – Алиоски, 57)

Украина – Австрия 0:1 (Баумгартнер, 21)

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Нидерланды 3 0 0 8-2 9 2 Австрия 2 0 1 4-3 6 3 Украина 1 0 2 4-5 3 4 Северная Македония 0 0 3 2-8 0

Украина – Швеция 2:1 (Зинченко, 27, Довбик, 120+1 – Форсберг, 43)

Украина – Англия 0:4 (Кейн, 4, 50, Магуайр, 46, Гендерсон, 63)

ЕВРО-2024

В прошлом же году наша команда приняла участие в четвертом чемпионате Европы подряд. Сборная под руководством Сергея Реброва прошла отбор благодаря стыковым матчам, ведь обойти Англию и Италию в группе было трудной задачей.

Тренеру удалось собрать сильный и перспективный состав. А несложная группа в виде Бельгии, Румынии и Словакии дарила надежду на второй подряд выход в плей-офф.



Украине не удалось выйти из группы с 4-мя очками / фото Getty Images

К сожалению, турнир оставил больше негативных впечатлений. С одной стороны, Украина набрала 4 очка в группе, что является рекордом для нашей команды на чемпионатах Европы. С другой, итогом выступлений стало последнее место в квартете. Так сложилось, что все четыре команды набрали поровну очков.

Но из-за разгромного поражения от Румынии в 1-м туре именно Украина была худшей по разнице мячей. Конечно, после этого была волевая победа над Словакией и боевая ничья с Бельгией. Однако именно тот провал с румынами поставил крест на пути к плей-офф.

Матчи Украины на Евро-2024:

Украина – Румыния 0:3 (Станчу, 29, Р. Марин, 53, Дрегуш, 57)

Украина – Словакия 2:1 (Шапаренко, 54, Яремчук, 80 – Шранц, 17)

Украина – Бельгия 0:0