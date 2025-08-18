Вже найближчої неділі, 24 серпня, Україна святкуватиме свій 34-ий День незалежності. Напередодні свята 24 Канал пропонує згадати усі виступи нашої футбольної збірної на чемпіонатах Європи.

Наша команда почала виступати на міжнародній арені ще у 1992 році. Проте виходи на Євро довгий час були для неї нездійсненною мрією. Дебюту на турнірі довелось чекати аж 20 років.

ЄВРО-2012

Причому на свій перший чемпіонат Європи Україна потрапила без відбору. У 2007 році УЄФА віддала Польщі та нашій країні право проводити Євро-2012, а господарі змагання потрапляють на нього напряму.

Втім група "синьо-жовтим" випала непроста. Окрім міцної Швеції, наша команда мала зіграти ще з Англією та Францією. Перший матч зі скандинавами у Києві завершився вольовою перемогою команди Блохіна (2:1). На гол Ібрагімовича Україна відповіла дублем Шевченка.



Андрій Шевченко забив свої два останні голи за збірну України на Євро-2012 / фото Getty Images

А от матчі проти Франції та Англії у Донецьку залишили нас без очок – 0:2 та 0:1 відповідно. Біллю для фанатів залишається помилково скасований гол Девича у ворота англійців. Суддя не помітив, як м'яч перетнув лінію воріт. Але, заради справедливості, перед цим моментом Мілевський знаходився у офсайді.

Матчі України на Євро-2012:

Україна – Швеція 2:1 (Шевченко, 55, 61 – Ібрагімович, 52)

Україна – Франція 0:2 (Менез, 53, Кабай, 56)

Україна – Англія 0:1 (Руні, 48)

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Англія 2 1 0 5-3 7 2 Франція 1 1 1 3-3 4 3 Україна 1 0 2 2-4 3 4 Швеція 1 0 2 5-5 3

ЄВРО-2016

Наступне Євро проходило у Франції та ознаменувалось розширенням турніру – з 16 до 24-х команд. Але навіть із цим наша команда мала проблеми з виходом на ЧЄ. У відбірковій групі Україна поступилась Іспанії та Словаччині, але у стикових зустрічах здолала Словенію.

Цього разу суперники на Євро були легші, ніж у 2012-му. Окрім чемпіонів світу німців, у нашій групі були поляки та дебютант Євро Північна Ірландія. На жаль, пройти у плей-оф підопічним Фоменка не судилось. Ба більше, наша команда провалилась, не набравши жодного очка.



Україна провалила виступи на Євро у Франції / фото 24 Каналу

Поразку від німців можна було списати на силу опонента, але проти північноірландців та поляків Україна взагалі не вразила. А жирною крапкою у провалі стала заміна Зозулі на зрадника Тимощука на останній хвилині матчу з Польщею.

Матчі України на Євро-2016:

Україна – Німеччина 0:2 (Мустафі, 19, Швайнштайгер, 90+2)

Україна – Північна Ірландія 0:2 (Маколі, 49, Макгінн, 90+6)

Україна – Польща 0:1 (Блащиковскі, 54)

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Німеччина 2 1 0 3-0 7 2 Польща 2 1 0 2-0 7 3 Північна Ірландія 1 0 2 2-2 3 4 Україна 0 0 3 5-5 0

ЄВРО-2020

Зрештою після двох провалів Україні вдалось досягти прориву на чемпіонаті Європи у 2021 році. Команда під керівництвом Андрія Шевченка феєрично виступила у кваліфікації, вигравши групу із потужними португальцями та сербами.

Сам Євро змістили на рік через пандемію коронавірусу. На самому турнірі "синьо-жовті" вже не були такими яскравими, але результату добились. Україна дала бій нідерландцями, вирвала перемогу над Північною Македонією та поступилась Австрії в групі.



На Євро-2020 Україна видала найкращий виступ на турнірі / фото Getty Images

Попри третє місце у квартеті, "синьо-жовтим" вдалось кваліфікуватися у плей-оф. Там фортуна посміхнулась нашій команді, видавши у суперники більш-менш посильну Швецію. У першому таймі команди обмінялись голами.

Вирішальним же став дебютний гол Довбика на 120-й хвилині. Збірна України вперше потрапила у чвертьфінал Євро, але там була безсилою проти сильної Англії (0:4).

Матчі України на Євро-2020:

Україна – Нідерланди 2:3 (Ярмоленко, 75, Яремчук, 79 – Вейналдум, 52, Вегхорст, 58, Думфріс, 85)

Україна – Північна Македонія 2:1 (Ярмоленко, 29, Яремчук, 34 – Аліоскі, 57)

Україна – Австрія 0:1 (Баумгартнер, 21)

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Нідерланди 3 0 0 8-2 9 2 Австрія 2 0 1 4-3 6 3 Україна 1 0 2 4-5 3 4 Північна Македонія 0 0 3 2-8 0

Україна – Швеція 2:1 (Зінченко, 27, Довбик, 120+1 – Форсберг, 43)

Україна – Англія 0:4 (Кейн, 4, 50, Магуайр, 46, Гендерсон, 63)

ЄВРО-2024

Минулого ж року наша команда взяла участь у четвертому чемпіонаті Європи поспіль. Збірна під керівництвом Сергія Реброва пройшла відбір завдяки стиковим матчам, адже обійти Англію та Італію в групі було важким завданням.

Тренеру вдалось зібрати сильний та перспективний склад. А нескладна група у вигляді Бельгії, Румунії та Словаччини дарувала надію на другий поспіль вихід у плей-оф.



Україні не вдалось вийти з групи із 4-ма очками / фото Getty Images

На жаль, турнір залишив більше негативних вражень. З одного боку, Україна набрала 4 очки у групі, що є рекордом для нашої команди на чемпіонатах Європи. З іншого, підсумком виступів стало останнє місце у квартеті. Так склалось, що всі чотири команди набрали порівну очок.

Але через розгромну поразку від Румунії у 1-му турі саме Україна була найгіршою за різницею м'ячів. Звісно, після цього була вольова перемога над Словаччиною та бойова нічия з Бельгією. Проте саме той провал з румунами поставив хрест на шляху до плей-оф.

Матчі України на Євро-2024:

Україна – Румунія 0:3 (Станчу, 29, Р. Марін, 53, Дрегуш, 57)

Україна – Словаччина 2:1 (Шапаренко, 54, Яремчук, 80 – Шранц, 17)

Україна – Бельгія 0:0