Испытание для Мальдеры: сборная Украины осенью будет играть в рекордно плотном графике

Контрольные матчи, в которых Андреа Мальдера дебютировал на посту главного тренера сборной Украины, позади. Далее коуч имеет более трех месяцев, чтобы подготовиться к официальным поединкам.

Итальянскому наставнику придется пройти серьезный экзамен на выносливость, ведь ФИФА изменила порядок проведения матчей сборных осенью. 24 Канал рассказывает, что ждет Мальдеру и украинскую команду.

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Какой календарь у сборной Украины осенью?

На официальной арене Мальдера будет дебютировать в Лиге Наций, где Украина оказалась в одной группе с Венгрией, Северной Ирландией и Грузией.

Ранее матчи осенью проходили в течение трех окон ФИФА для национальных сборных: в начале сентября, конце октября и во второй половине ноября.

Однако отныне в международном календаре есть только две остановки матчей национальных чемпионатов. Сентябрьское и октябрьское окна фактически объединили в один двухнедельный марафон матчей сборных.

Для Украины он в этом году продлится в течение 11 дней, когда команда Мальдеры сыграет аж 4 поединка:

25 сентября, 21:45. Венгрия - Украина

28 сентября, 19:00. Грузия - Украина

2 октября, 21:45. Украина - Северная Ирландия

5 октября, 21:45. Украина - Венгрия

Никогда раньше команда не имела такое большое количество официальных игр за столь короткий промежуток времени: даже на крупных турнирах между матчами обычно есть большие промежутки, чем два-три дня.

Почему Лига Наций важна для Украины?

Главная ценность турнира – возможность получить альтернативный путь выхода на Евро-2028 в случае неудачи в обычной квалификации. Победители групп смогут принять участие в плей-офф за выход на чемпионат Европы, если не будут иметь прямой путевки или места в стыках после отбора, который пройдет в 2027 году.

Также от рейтинга Лиги Наций будет зависеть посев команд в корзины на квалификацию, поэтому относиться к ней как к товарищескому соревнованию точно не стоит.

Победитель группы получит право повыситься в классе в Лигу А и играть с сильнейшими командами Европы. Второе место дает возможность сыграть стыковой матч. Третье тоже ведет в плей-офф, но уже за выживание. А последняя позиция ведет к вылету в Лигу С.