Не только Маркевич: УАФ выбрала двух тренеров для сборной Украины
- Сергей Ребров уволен с должности главного тренера сборной Украины из-за неудачных результатов команды.
- На должность нового тренера сборной Украины рассматриваются кандидатуры Мирона Маркевича и итальянца Андреа Мальдера.
Сергей Ребров был уволен с должности главного тренера сборной Украины в среду, 22 апреля. Причиной стали неудачные результаты команды, в частности невыход на чемпионат мира, а также ряд других поражений под его руководством.
Журналист Дмитрий Шпирко на ютуб-канале "Взбірна" обсудил возможность назначения Мирона Маркевича главным тренером сборной Украины. Он также рассказал о других кандидатах, которых рассматривают на эту должность.
Кто может возглавить сборную Украины?
Журналист сообщил, что бывший главный тренер Маркевич готов вернуться к руководству сборной Украины.
Маркевич очень хочет вернуться в сборную. Он хочет снова работать там. Чувствует определенную недосказанность в этой должности. Он чувствует, что готов к этой работе. Его тренерская карьера еще не завершена,
– отметил Шпирко.
Сейчас президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко рассматривает две потенциальные кандидатуры на пост тренера национальной сборной: кроме Маркевича, среди претендентов также итальянец Андреа Мальдери.
Другой кандидат – Андреа Мальдера. Это человек, который работал с Андреем Шевченко, когда тот возглавлял "сине-желтых". Он был ассистентом и огромный объем работы выполнял. Он тоже кандидат,
– сообщил журналист.
Кого видит тренером сборной Йожеф Сабо?
После отставки Реброва легендарный украинский тренер Сабо назвал единственного кандидата в комментарии 24 Канала, которого он считает способным возглавить сборную – Мирона Маркевича.
Сабо подчеркнул, что национальной команде нужен наставник с опытом и четким пониманием своей работы.
Сам же тренер отказался от возможности возвращения к тренерской деятельности, объяснив это своим возрастом. Он был главным тренером сборной Украины с 1996 по 1999 год. При его руководстве команда не смогла пробиться на чемпионат мира 1998 года и на Евро-2000.