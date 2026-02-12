Сборная Украины по футболу получит соперников в Лиге наций: когда жеребьевка
- Жеребьевка Лиги наций УЕФА состоится 12 февраля в 19:00 по киевскому времени в Брюсселе.
- Команда Украины попала во вторую корзину Лиги B и не будет играть со Швейцарией, Боснией и Герцеговиной, и Австрией.
Осенью после чемпионата мира Украина будет стартовать уже в пятом розыгрыше футбольной Лиги наций УЕФА. Как и раньше, наша команда будет играть в дивизионе B.
Турнир уже второй раз будет проходить по новым правилам, которые предусматривают борьбу за каждую позицию в группе. 24 Канал рассказывает все, что нужно знать о Лиге наций-2026/2027.
Когда смотреть жеребьевку Лиги наций?
УЕФА проведет церемонию определения состава групп нового розыгрыша Лиги наций 12 февраля в 19:00 по киевскому времени. Интересно, что жеребьевка будет проходить не в привычном швейцарском Ньоне, а в столице Бельгии Брюсселе.
Официальным транслятором Лиги наций в Украине является сервис Megogo.
Кто может стать соперниками Украины?
По данным с сайта УЕФА, поскольку в прошлом турнире наша команда заняла второе место в группе, то сборная Украины оказалась во второй корзине Лиги B – мы точно не сыграем со Швейцарией, Боснией и Герцеговиной и Австрией.
Лига B. Корзина 1
- Шотландия
- Венгрия
- Польша
- Израиль
Лига B. Корзина 2
- Швейцария
- Босния и Герцеговина
- Австрия
- УКРАИНА
Лига B. Корзина 3
- Словения
- Грузия
- Ирландия
- Румыния
Лига B. Корзина 4
- Швеция
- Северная Македония
- Северная Ирландия
- Косово
Когда состоятся матчи Лиги наций?
Все шесть матчей будут сыграны осенью 2026 года.
- 1 тур: 24 – 26 сентября 2026 года
- 2 тур: 27 – 29 сентября 2026 года
- 3 тур: 30 сентября – 3 октября 2026 года
- 4 тур: 4 – 6 октября 2026 года
- 5 тур: 12 – 14 ноября 2026 года
- 6 тур: 15 – 17 ноября 2026 года
Стыковые матчи между дивизионами запланированы на 25 – 30 марта 2027 года.
Что нужно знать о формате Лиги наций?
Победители групп в Лиге B напрямую попадают на следующий розыгрыш в высший дивизион.
Команды, занявшие вторые места, будут играть стыковые матчи с третьими местами групп Лиги A. В случае победы они тоже повысятся в классе.
Третьи места будут бороться за выживание в Лиге B в стыках с командами Лиги C.
Аутсайдеры групп напрямую вылетят в Лигу C.
Как отобраться на Евро-2028 с помощью Лиги наций?
Дополнительный шанс попасть на чемпионат Европы будет предоставлен командам, которые выиграют свои группы Лиги наций, но не смогут преодолеть отборочный турнир.
В зависимости от того, сколько из стран-хозяек Евро-2028 преодолеют квалификацию, из Лиги наций в плей-офф "подтянут" четыре или восемь команд.
Точный формат отбора на Евро будет известно позже – сейчас УЕФА его еще не обнародовала. Но задача занять в группе Лиги наций 1-е место становится обязательным.
Как Украина ранее выступала в Лиге наций?
- В дебютном розыгрыше 2018/2019 мы выиграли группу и повысились в Лигу А.
- Ковидный скандал в Швейцарии помешал нам удержаться в высшем дивизионе: техническое поражение 0:3 из-за положительных тестов на коронавирус и недопуск к матчу привел к вылету обратно в Лигу B.
- В следующих двух розыгрышах мы неизменно финишировали вторыми в группе. В прошлом году это дало возможность сыграть стыковые матчи с Бельгией, но преодолеть отобрать у "красных дьяволов" место в элите не удалось.