Сборная Украины по футболу получит соперников в Лиге наций: когда жеребьевка

Осенью после чемпионата мира Украина будет стартовать уже в пятом розыгрыше футбольной Лиги наций УЕФА. Как и раньше, наша команда будет играть в дивизионе B.

Турнир уже второй раз будет проходить по новым правилам, которые предусматривают борьбу за каждую позицию в группе. 24 Канал рассказывает все, что нужно знать о Лиге наций-2026/2027.

Когда смотреть жеребьевку Лиги наций?

УЕФА проведет церемонию определения состава групп нового розыгрыша Лиги наций 12 февраля в 19:00 по киевскому времени. Интересно, что жеребьевка будет проходить не в привычном швейцарском Ньоне, а в столице Бельгии Брюсселе.

Официальным транслятором Лиги наций в Украине является сервис Megogo.

Кто может стать соперниками Украины?

По данным с сайта УЕФА, поскольку в прошлом турнире наша команда заняла второе место в группе, то сборная Украины оказалась во второй корзине Лиги B – мы точно не сыграем со Швейцарией, Боснией и Герцеговиной и Австрией.

Лига B. Корзина 1

Шотландия

Венгрия

Польша

Израиль

Лига B. Корзина 2

Швейцария

Босния и Герцеговина

Австрия

УКРАИНА

Лига B. Корзина 3

Словения

Грузия

Ирландия

Румыния

Лига B. Корзина 4

Швеция

Северная Македония

Северная Ирландия

Косово

Когда состоятся матчи Лиги наций?

Все шесть матчей будут сыграны осенью 2026 года.

1 тур: 24 – 26 сентября 2026 года

2 тур: 27 – 29 сентября 2026 года

3 тур: 30 сентября – 3 октября 2026 года

4 тур: 4 – 6 октября 2026 года

5 тур: 12 – 14 ноября 2026 года

6 тур: 15 – 17 ноября 2026 года

Стыковые матчи между дивизионами запланированы на 25 – 30 марта 2027 года.

Что нужно знать о формате Лиги наций?

Победители групп в Лиге B напрямую попадают на следующий розыгрыш в высший дивизион.

Команды, занявшие вторые места, будут играть стыковые матчи с третьими местами групп Лиги A. В случае победы они тоже повысятся в классе.

Третьи места будут бороться за выживание в Лиге B в стыках с командами Лиги C.

Аутсайдеры групп напрямую вылетят в Лигу C.

Как отобраться на Евро-2028 с помощью Лиги наций?

Дополнительный шанс попасть на чемпионат Европы будет предоставлен командам, которые выиграют свои группы Лиги наций, но не смогут преодолеть отборочный турнир.

В зависимости от того, сколько из стран-хозяек Евро-2028 преодолеют квалификацию, из Лиги наций в плей-офф "подтянут" четыре или восемь команд.

Точный формат отбора на Евро будет известно позже – сейчас УЕФА его еще не обнародовала. Но задача занять в группе Лиги наций 1-е место становится обязательным.

Как Украина ранее выступала в Лиге наций?