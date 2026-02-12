Турнір вже вдруге відбуватиметься за новими правилами, які передбачають боротьбу за кожну позицію у групі. 24 Канал розповідає все, що потрібно знати про Лігу націй-2026/2027.
Коли дивитися жеребкування Ліги націй?
УЄФА проведе церемонію визначення складу груп нового розіграшу Ліги націй 12 лютого о 19:00 за київським часом. Цікаво, що жеребкування відбуватиметься не у звичному швейцарському Ньоні, а у столиці Бельгії Брюсселі.
Офіційним транслятором Ліги націй в Україні є сервіс Megogo.
Хто може стати суперниками України?
За даними із сайту УЄФА, оскільки у минулому турнірі наша команда посіла друге місце у групі, то збірна України опинилася у другому кошику Ліги B – ми точно не зіграємо зі Швейцарією, Боснією та Герцеговиною і Австрією.
Ліга B. Кошик 1
- Шотландія
- Угорщина
- Польща
- Ізраїль
Ліга B. Кошик 2
- Швейцарія
- Боснія і Герцеговина
- Австрія
- УКРАЇНА
Ліга B. Кошик 3
- Словенія
- Грузія
- Ірландія
- Румунія
Ліга B. Кошик 4
- Швеція
- Північна Македонія
- Північна Ірландія
- Косово
Коли відбудуться матчі Ліги націй?
Усі шість матчів будуть зіграні восени 2026 року.
- 1 тур: 24 – 26 вересня 2026
- 2 тур: 27 – 29 вересня 2026
- 3 тур: 30 вересня – 3 жовтня 2026
- 4 тур: 4 – 6 жовтня 2026
- 5 тур: 12 – 14 листопада 2026
- 6 тур: 15 – 17 листопада 2026
Стикові матчі між дивізіонами заплановані на 25 – 30 березня 2027 року.
Що потрібно знати про формат Ліги націй?
Переможці груп у Лізі B напряму потрапляють на наступний розіграш до найвищого дивізіону.
Команди, що посядуть другі місця, гратимуть стикові матчі з третіми місцями груп Ліги A. У разі перемоги вони теж підвищаться у класі.
Треті місця боротимуться за виживання у Лізі B у стиках з командами Ліги C.
Аутсайдери груп напряму вилетять у Лігу C.
Як відібратися на Євро-2028 за допомогою Ліги націй?
Додатковий шанс потрапити на чемпіонат Європи буде надано командам, які виграють свої групи Ліги націй, але не зможуть подолати відбірковий турнір.
Залежно від того, скільки з країн-господарок Євро-2028 подолають кваліфікацію, з Ліги націй у плей-оф "підтягнуть" чотири або вісім команд.
Точний формат відбору на Євро буде відомо пізніше – зараз УЄФА його ще не оприлюднила. Але завдання посісти у групі Ліги націй 1-е місце стає обов'язковим.
Як Україна раніше виступала у Лізі націй?
- У дебютному розіграші 2018/2019 ми виграли групу та підвищилися до Ліги А.
- Ковідний скандал у Швейцарії завадив нам втриматися у найвищому дивізіоні: технічна поразка 0:3 через позитивні тести на коронавірус і недопуск до матчу призвів до вильоту назад до Ліги B.
- У наступних двох розіграшах ми незмінно фінішували другими у групі. Минулоріч це дало можливість зіграти стикові матчі із Бельгією, але відібрати у "червоних дияволів" місце в еліті не вдалося.